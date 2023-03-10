拜登公布6.9萬億美元預算案 美國徵25%富人稅（第二版）

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英國1月GDP按月增長0.3% 表現勝預期
美國總統拜登（Joe Biden）公布財政預算案，總額達6.9萬億美元（約53.8萬億港元）。拜登向富人及企業開刀包括徵收25%富人稅，庫房未來10年料增加5.5萬億美元（約42.9萬億港元）稅收。
拜登擬升赤字削減目標 10年減23.5萬億 【下一頁】
（第二版更新白宮回應）
雖然拜登提出10年内削減3萬億美元（約23.4萬億港元）赤字，但明年赤字料仍會由1.6萬億美元（約12.5萬億港元），增至1.8萬億美元（約14萬億港元），聯邦債務總額10年後將達51萬億美元（約397.8萬億港元）。
共和黨領袖表明尋求削減最少1,500億美元（約1.2萬億港元）開支，同時拒絕加稅。拜登於預算案中卻提出，10年内增加770億美元開支。
預算案預留大量資金用於民主黨推動的多項優先事務，包括繼續支援烏克蘭及北約（NATO）,並擴大對長者和基層的醫療保健投資。白宮認為向富人與企業開刀，足以應付上述龐大開支。
另外，拜登要求提供20億美元（約156億港元）來加強印度太平洋地區經濟，並支持合作盟友應對中國帶來的挑戰。
美國負責國家管理與資源的署理副國務卿巴斯（John Bass）表示，華府與中國的競爭的層面廣泛且複雜，因此需相關資金支持應對。根據美國國務院資料，預算案內預留4億美元（約31.2億港元），針對性應對中國在全球特定行為。
預算案重點
1. 稅收
2. 國防
3. 醫療
4. 社會福利
FBI局長警告 TikTok恐威脅美國國家安全 【下一頁】
拜登堅稱社會保障及醫保會維持現狀，預算案不會削減任何福利及計劃。
預算案料遭共和黨人控制的眾議院否決。共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與黨友發表聯合聲明，批評拜登的預算案是一項魯莽提議，是在導致破紀錄通脹和債務危機的極左支出政策上加注。
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責任編輯：鄭錦玲