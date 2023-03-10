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拜登公布6.9萬億美元預算案 美國徵25%富人稅（第二版）

環球經濟金融 17:24 2023/03/10

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美國總統拜登（Joe Biden）公布財政預算案，總額達6.9萬億美元（約53.8萬億港元）。拜登向富人及企業開刀包括徵收25%富人稅，庫房未來10年料增加5.5萬億美元（約42.9萬億港元）稅收。

拜登擬升赤字削減目標 10年減23.5萬億 【下一頁】

（第二版更新白宮回應）

雖然拜登提出10年内削減3萬億美元（約23.4萬億港元）赤字，但明年赤字料仍會由1.6萬億美元（約12.5萬億港元），增至1.8萬億美元（約14萬億港元），聯邦債務總額10年後將達51萬億美元（約397.8萬億港元）。

共和黨領袖表明尋求削減最少1,500億美元（約1.2萬億港元）開支，同時拒絕加稅。拜登於預算案中卻提出，10年内增加770億美元開支。

預算案預留大量資金用於民主黨推動的多項優先事務，包括繼續支援烏克蘭及北約（NATO）,並擴大對長者和基層的醫療保健投資。白宮認為向富人與企業開刀，足以應付上述龐大開支。

另外，拜登要求提供20億美元（約156億港元）來加強印度太平洋地區經濟，並支持合作盟友應對中國帶來的挑戰。

美國負責國家管理與資源的署理副國務卿巴斯（John Bass）表示，華府與中國的競爭的層面廣泛且複雜，因此需相關資金支持應對。根據美國國務院資料，預算案內預留4億美元（約31.2億港元），針對性應對中國在全球特定行為。

預算案重點

1. 稅收

  • 年收入達100萬美元或以上民眾繳交的資本利得稅率，由20%增近倍至39.6%；
  • 向淨資產達1億美元或以上家庭徵收最低25%財產稅；
  • 年收入超過40萬美元民眾個人所得稅最高稅率，由37%上調至39.6%；
  • 企業稅率由21%上調至28%；
  • 結束對房地產投資者、石油及天然氣行業的稅務優惠。

2. 國防

  • 國防部預算增至8,420億美元，較國會今年撥款增加3.2%；
  • 加快開發無人戰鬥機；
  • 投資美國工業關鍵技術和部門，包括微電子、建造潛艇、生產彈藥和生物技術。

3. 醫療

  • 胰島素處方藥費用上限為每月35美元；
  • 治療高血壓及高膽固醇等仿製藥費用上限為每月2美元；
  • 透過加富人稅，使聯邦醫療保險計劃（Medicare）有資金運作至2050年。

4. 社會福利

  • 要求國會延長，原定去年到期的擴大兒童免稅額上限至3,600美元的措施；
  • 撥款590億美元用於低收入家庭住屋項目；
  • 為低收入大學生提供的Pell Grants聯邦助學金金額增加500美元；
  • 增加對免費學校午餐、家庭能源、水資源及醫療保健補貼方面的資助。

FBI局長警告 TikTok恐威脅美國國家安全 【下一頁】

拜登堅稱社會保障及醫保會維持現狀，預算案不會削減任何福利及計劃。

預算案料遭共和黨人控制的眾議院否決。共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與黨友發表聯合聲明，批評拜登的預算案是一項魯莽提議，是在導致破紀錄通脹和債務危機的極左支出政策上加注。

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責任編輯：鄭錦玲

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