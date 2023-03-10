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【網絡安全】美健保平台數據外洩　涉國會議員敏感信息

科技 12:15 2023/03/10

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自2014年以來，美國各地數以千名的眾議院議員和僱員，都是通過DC Health Link註冊健康保險。（法新社）

早前有暗網論壇的會員聲稱，擁有17萬名美國健康保險銷售平台DC Health Link的客戶數據，及後已將相關訊息出售。美國眾議院日前表示，這些被外洩的數據包括國會議員、工作人員及家庭成員的敏感訊息。

【Bing Chat】微軟Bing活躍用戶突破1億　逾3成人每日用Bing Chat查詢

據悉，這些數據包括投保人的配偶、子女的姓名、社會保險號碼和家庭住址，並指出這次漏洞將大大增加了國會議員、工作人員及其家人的身份盜竊、金融犯罪和人身威脅的風險。

【Google Chrome】內置掃毒工具服務逾7年　Chrome 111版起退役

聯邦調查局（FBI）就指出，自2014年以來，美國各地數以千名的眾議院議員和僱員，都是通過DC Health Link註冊健康保險，所以現時尚未確定該漏洞的規模和範圍，但對眾議院的客戶影響可能是非常大。

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責任編輯：陳卓賢

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