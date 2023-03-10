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【日圓匯價】日本央行議息如預期按兵不動　每百日圓兌港元徘徊5.75算　DWS：維持YCC代價龐大

宏觀解讀 22:48 2023/03/10

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【日圓匯價】日本央行議息如預期按兵不動　每百日圓兌港元徘徊5.75算

日本央行在最新會議後宣布，維持政策不變，符合市場預期。日本央行維持政策利率在-0.1厘，10年期日本國債收益率目標維持在0%左右，維持利率前瞻指引不變。日本央行以「9-0」的投票比例通過決議。

下任日本央行行長植田和男4月履新，外界早預期日本央行會此次會議上按兵不動。

植田和男重申支持日本寬鬆貨幣政策

雖然日本央行政策不變，但日圓兌美元在議息會議後仍短線走低，每美元兌日圓短線走高近100點至136.9水平。以港元計價，每百日圓最新兌5.75港元。

植田和男3月出席央行行長提名確認聽證會時，一再表示支持當前寬鬆的貨幣政策：

刺激計劃確實產生了各種副作用，但日本央行目前的政策是實現2%可持續通脹的必要和適當手段。

DWS：維持YCC的代價龐大

資管公司DWS認爲，日本央行為確保YCC（收益率曲綫控制）承受巨大壓力，目前在1至2月的購債已超去年的一半，維持YCC的代價龐大，而金融市場狀況非但沒有改善，反而在惡化。

該行表示，本月的議息會議維持現狀，令新一屆的央行管理層將有更大政策調整空間。

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編輯：麥德銘

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