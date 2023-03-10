【黑毛豬銷售】黑毛豬火腿中港銷情佳　協會：料出口3年升6成

香港人向來識飲識食，黑毛豬火腿近年成為廣受歡迎的佐酒或餐前小吃，尤其在疫情期間，不少人會買回家開派對。據伊比利亞豬產業聯合協會（ASICI）數字，中國市場（包括香港）的出口按年增加逾53%；本地銷售商則表示，雖然疫情期間餐廳減少了入貨，但零售生意不俗，抵銷了部分損失。

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伊比利亞豬產業聯合協會（ASICI）主席Antonio Prieto指出，伊比利亞火腿主要產自西班牙及葡萄牙，前者佔了99%，產業的經濟效益超過22億歐元（約183億港元），佔西班牙肉製品產業的7至8%，並為該國提供了250萬個職位。

伊比利亞腌製火腿和前腿的全球出口數據在過去10年增長了120%，2021年出口金額達到5.2588億歐元（約43.73億港元），出口量逾5萬噸。出口在過去5年共增長了30%，2021年出口按年增長近15%。

數據分析，中國市場的出口按年增加了53.62%，出口金額逾2,715萬歐元（約2.26億港元），Antonio特別提到，國家主席習近平於2018年出訪西班牙簽訂貿易協議，准許西班牙出口帶骨火腿到中國，之後出口量即有明顯上升。而在疫情3年期間，伊比利亞豬的出口仍是穩步上揚，亞洲區的增長尤其明顯。

Antonio表示，香港沒有關稅，是他們在亞洲區的重要市場之一，去年出口到香港的數字下跌11.68%，是因為西班牙可以直接出口到中國。隨著他們在國際進行推廣活動，他的目標是中國（包括香港）在未來3年的出口額提升逾60%。

西班牙黑毛豬優質矜貴

EatGoodSpain是本地銷售黑毛豬火腿的品牌之一，聯合創辦人陳志滔因為會講西班牙文，並掌握當地網絡，引進了不同西班牙食品到港出售，除黑毛豬火腿之外，還有煙燻風乾牛、海鮮罐頭及無花果乾等，批發及零售比例約為6：4。

他認為風乾火腿在本港已相當普及，但大家對黑毛豬火腿的認識並不多，「很多人仍會將火腿歸類為Parma Ham（意大利白豬火腿），但其實黑毛豬火腿是用更矜貴的黑毛豬製造，分別很大。」所以他們會定期舉辦西班牙文化活動，加深市民對食品的認識。

他表示，疫情對EatGoodSpain的銷售好壞參半，「最大影響是批發業務，因為限聚令等防疫措施，餐廳及酒吧很難營業，減少了入貨；與此同時零售業務就不錯，因為市民習慣了網購，又或購買優質食材回家享用。」他預料，隨著消費券及中港通關，市面人流會慢慢增加，品牌計劃做更多Pop Up店以及商場、超市的宣傳，期望今年生意額可以有20%增長。他希望航運復常後可以引進更多西班牙食品，對前景審慎樂觀。

▲ EatGoodSpain聯合創辦人陳志滔引進了不同西班牙食品到港出售，除黑毛豬火腿之外，還有煙燻風乾牛、海鮮罐頭及無花果乾等。

葡國黑毛豬性價比高

中葡混血兒Michael Luis Franco先後在香港開設了「葡匯咪走雞葡國餐廳」及葡式食品店「Bairro Portuguesa」，兩店都有出售葡葡牙黑毛豬火腿。「葡萄牙與西班牙的黑毛豬都是同一品種，兩者放養位置相近，雖然葡國黑毛豬的名氣不及西班牙，但性價比很高。」香港人喜歡吃黑毛豬，尤其是配酒，「疫情之前我們一個月就賣十多隻原條豬脾，餐廳用豬脾來做餐前小吃，一個月也會用到6隻。」現時Bairro Portuguesa的24個月豬腿賣3,600元左右，36個月的賣4,000元左右。

銷售的黃金期是聖誕及農曆新年等長假期，「疫情期間餐廳生意大跌6成，幸好客人會買豬腿回家開派對」，他們在聖誕節的一星期就試過賣出20隻，不過整體生意額「拉勻都是不好」。Michael說，縱使現在已放寛防疫限制，但過去10個月的生意額比疫前仍減少45%，「我們的店舖在地庫，99%都是熟客，所以中港通關和消費券都對我們幫助不大。」

他表示現時香港經濟不好，很多人失業，故看不到餐廳生意會在短期內好轉，「剛入了12隻豬腿，是平時入貨量的一半，預期都要賣2、3個月」，他期望今年聖誕的西餐餐飲市道會復甦，但抱持觀望態度，「我會觀察3個月看看生意有沒有起色，然後才決定是否重推Happy Hour（歡樂時光），飲酒買一送一，助推黑毛豬佐酒小食。」

▲ Michael Luis Franco先後在香港開設了「葡匯咪走雞葡國餐廳」及葡式食品店「Bairro Portuguesa」，現時兩店都有出售黑毛豬火腿。

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本報記者：歐陽佩

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