【Bing Chat】微軟Bing活躍用戶突破1億　逾3成人每日用Bing Chat查詢

▲ 自Bing Chat預覽版推出以來，平均每組對話會出次3次聊天。（法新社）

微軟（Microsoft）旗下搜尋引擎Bing，自上月引入AI聊天機械人Bing Chat後，用戶數量大幅攀升。微軟副總裁及消費者營銷總監Yusuf Mehdi指出，現時Bing的每日活躍用戶已突破1億，當中有三分之一人每天都會使用Bing Chat查詢資料。

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參考近月數據，Yusuf Mehdi發現約有三分之一人都是Bing的新用戶。而自Bing Chat預覽版推出以來，平均每組對話會出次3次聊天，聊天總數超過4,500萬次，

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不過，Bing Chat並非Bing使用率增加的唯一原因。Yusuf Mehdi表示，現時微軟會通過Edge更新、Windows更新，甚至提示阻止用戶下載Google Chrome，來積極推動Bing的默認設置，這些措施都為Bing普及化帶來一定正面作用。

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責任編輯：陳卓賢

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