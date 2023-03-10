【汽車減價戰】內地車企3大原因促使發動割喉減價戰　一眾車股重挫　比亞迪跌8%

▲ 【汽車減價戰】內地車企3大原因促使發動割喉減價戰 一眾車股重挫

內地汽車減價潮蔓延，傳統車企也加入減價行列，而且減價幅度更狠。車企發動割喉減價戰，一眾車股大幅下挫。比亞迪 （01211） 重挫7.6%，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 及蔚來 （09866） 跌5%至7%不等，吉利汽車 （00175） 及長城汽車 （02333） 挫6%。

東風夥政府強推補貼 最多減9萬人幣清貨【下一頁】

綜合市場分析指，車企減價有3大原因：（1）銷量下滑兼庫存高企，不得不減價促銷：以東風日產為例，去年銷量按年下跌20.9%，東風本田下滑17.8%，上海大眾下滑14.7%，廣汽本田下滑6.2%。

（2）受新能源汽車衝擊：合資品牌多以燃油車為主，在新能源車補貼下，燃油車銷量慘淡，加上新能源車還集價降價，對燃油車造成巨大壓力。（3）政策：市傳今年6月內地將實施新排放標準，導致部分燃油車需提前清倉處理。

寶馬於近期推出大幅促銷優惠活動

內媒報道，3月以來，湖北省聯合了多家車企推出了政企購車補貼，東風汽車集團旗下多個汽車品牌，包括東風本田、東風日產、東風雪鐵龍、東風標致、東風風神、東風嵐圖等集體開啟瘋狂降價模式，例如東風雪鐵龍C6指導價為21.19萬元（人民幣，下同），計及政府和企業各負擔4.5萬元的補貼額度，入門價格進一步下試至12.19萬元。

報道又指，從多家寶馬4S店獲悉，寶馬於近期推出大幅促銷優惠活動，旗下純電車型BMW i3降幅高達10萬元以上。網傳上汽奧迪A7L、Q6以及Q5e-tron全系推出員工購車價，優惠幅度最低7萬元，最高16萬元。上汽通用下的豪華品牌凱迪拉克旗下幾乎全系車型進行政企補貼，最高綜合補貼至13萬元，裸車價僅16.97萬元就能拿到旗下CT4車型。

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編輯：陳韻妍