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【石Sir午市閒談】今日推介北京首都機場、美圖公司 　並分析受壓股友邦保險

股市 12:30 2023/03/10

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恒生指數中午收報19434點，跌490點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介北京首都機場 （00694） 、美圖公司 （01357） ，並分析受壓股友邦保險 （01299） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介北京首都機場、美圖公司 　並分析受壓股友邦保險

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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