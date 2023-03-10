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德國教堂爆槍擊 釀最少7死

環球社會熱點 10:34 2023/03/10

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德國北部城市漢堡的一間耶和華見證人（Jehovah’s Witness）教會教堂，於周四（9日）爆發槍擊，造成最少7人死亡，槍手亦相信已喪生。

蒙面青少年群闖紐約中餐廳打砸 華裔職員憂治安成疑（有片） 【下一頁】

警方發言人表示，現場未發現任何槍手逃跑痕跡，發現其中一具相信是槍手的屍體，現正調查是否有其他人參與槍擊。發言人強調，暫無任何槍手作案動機。

德國《圖片報》（Bild）報稱，槍擊導致最少7人死亡，25人受傷，當中8人危殆。據悉，事發於當晚9時後。

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【NBA】Ja Morant「曬槍」惹爭議 15億合約恐見財化水 【下一頁】

事發地點為漢堡市以北的GrossBorstel地區，當地媒體指當時警方特別武裝部隊正好在附近，即時加入行動。有目擊者透露，現場曾傳出連續12發槍聲。

漢堡市長Peter Tschentscher就事件向死難者及家屬致哀，指警方正全力調查案件。德國據指有約17.5萬人信奉耶和華見證人教會，當中約3,800人居於漢堡。

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責任編輯：吳漢培

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