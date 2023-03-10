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【新股IPO】百度旗下金融業務度小滿　據報上半年在港招股上市　度小滿：傳聞不實

新股IPO 11:09 2023/03/10

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【新股IPO】百度旗下金融業務度小滿　據報上半年在港招股上市　度小滿：傳聞不實

內媒引述消息報道，度小滿（原名百度金融）最快將於今年上半年正式向港交所遞交招股書，擬主板掛牌上市。若度小滿成功上市，將成為繼愛奇藝後，百度 （09888） AI生態下又一家獨立上市的公司。度小滿周五（10日）向內地媒體表示，傳聞屬不實消息，公司目前未有明確上市計劃。

現時度小滿旗下包括度小滿信貸、度小滿理財、度小滿保險、度小滿支付、個人金融科技以及供應鏈金融科技六大板塊，現已與100多家銀行機構、30多家保險機構以及約10家持牌消費金融機構合作。

2018年4月，百度分拆金融服務業務，並改名度小滿，及後度小滿於2018年5月21日正式成立。

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