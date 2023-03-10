【資金流】外資上月流入中國股市24億美元　流出債市7億美元

▲ 【資金流】外資上月流出中國債市7億美元 流入股市24億美元

國際金融協會（IIF）數據顯示，外資2月流出中國債市7億美元，流入中國股市資金則為24億美元，而在過去13個月，中國債市有11個月錄得資金流出。

根據數據，新興市場上月錄得資金淨流入，其中債市流入額為179億美元，股市淨流入為49億美元，合計約229億美元，而1月份則淨流入約660億美元。

從地區來看，亞洲和拉丁美洲上個月的流入量最大，分別為118億美元和73億美元。

IIF經濟學家Jonathan Fortun表示，短期內，鑑於美聯儲和歐洲央行仍然保持強硬的貨幣立場，將料看到流入水平下降，這是市場更加謹慎的結果。隨著新興市場貨幣與美國利率波動之間的關係繼續加強，貨幣政策的不確定性可能會提振對美元避險的需求。

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編輯：姚卓然