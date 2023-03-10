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【美股業績｜GPS】Gap季度收入按年跌6%　股價盤後跌逾7%

股市 08:44 2023/03/10

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【美股業績】Gap季度收入按年跌6%　股價盤後跌逾7%

美國服裝零售商Gap（美︰GPS）公布季度業績。Gap季度淨虧損擴大至2.73億美元，期內收入按年跌6%至42.4億美元，低於預期的43.6億美元，每股虧損0.75美元，高於預期的0.46美元。Gap股價跌3.2%後，盤後再跌逾7%。

期內，同店銷售按年跌5%，商品銷售額跌3%。Gap表示，佔總淨銷售額41%的網上銷售額，與去年相比下跌10%。至於庫存則按年跌21%。

Gap旗下4個品牌銷售額均出現下滑，其中Gap銷售額跌9%，Old Navy、Banana Republic跌6%，Athleta跌1%。

2023財年展望方面，Gap預計第一季度淨銷售額按年跌中個位數範圍，又預計2023財年淨銷售額將下跌中低個位數範圍。另外，Gap計劃關閉50至55間Gap和Banana Republic門店，並開設30至35間Athleta和Old Navy門店。

【業績｜HPQ】惠普今季經調整利潤指引勝預期、維持全年盈測不變　股價盤後升近3%

【業績｜ZM】Zoom季度收入勝預期、全年指引樂觀　股價盤後升逾7%

責任編輯︰梁浩碩

美股 Gap（美：GPS）
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