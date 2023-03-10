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【內房危機】旭輝出售石家莊項目予恒地　料蝕約5億元人幣

股市 08:36 2023/03/10

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【內房危機】旭輝出售石家莊項目予恒地　料蝕約5億元人幣

被列為「示範民企」之一的旭輝 （00884） 公布，以9.48億元人民幣出售河北和湖50%股權及貸款，售予恒地 （00012） 旗下廣州捷駿。旭輝預計自出售事項錄得虧損約5.08億元人民幣。

河北和湖分別由北京旭輝及廣州捷駿擁有50%及50%權益。石家莊項目位於石家莊市長安區，佔地面積約20.7萬平方米，預期將開發為包括住宅單位、公寓、商業空間、兩間幼兒園及一間小學的大型社區，總建築面積約為64.8萬平方米。

另外，集團又以10億元人民幣收購廣州昌哲25%股權及貸款。廣州項目位於廣州市南沙區，佔地面積約5.3萬平方米，預期將分四期開發，提供高層公寓、商業空間、幼兒園及社區設施，總建築面積約為32.4萬平方米。廣州昌哲商務諮詢有限公司，於中國成立的有限公司，並分別由廣州旭輝、恒地的南京恒學及獨立第三方擁有25%、25%及50%權益。

旭輝指，為應對近年來中國房地產的市場經營環境變化，集團已及時調整戰略，將房地產開發業務聚焦及深耕在高能級城市，包括廣州。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

港股 旭輝控股集團（00884） 恒基地產（00012） 內地物業 收購 旭輝
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