【港股市況】滙豐友邦跌3%　車股向下、比亞迪跌8%　恒指曾跌逾500點穿牛熊綫（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下挫，港股今早低開逾300點，跌穿250天牛熊分界綫。京東 （09618） 績後跌近一成，佳兆業復牌大挫32%，恒指低開344點，開報19580點，科指跌2.8%，報3819點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：11】聯通 （00762） 挫逾6%，中電信 （00728） 破頂高見4.52元後倒跌逾1%，中移動 （00941） 亦跌逾1%。

【10：58】大市跌幅略收窄至400點內，報19543點，跌382點，科指跌2.6%，報3827點。

【10：52】滙豐 （00005） 跌逾3%，低見56.65元，渣打 （02888） 、恒生 （00011） 跌逾2%，中銀香港 （02388） 跌近2%。

【10：49】【電子消費券】陳茂波下午3時半舉行記者會 公布5000元消費券詳情

【10：44】創科 （00669） 股價逆市向好，升1%高見85.8元。

【10：42】【汽車減價戰】內地車企3大原因促使發動割喉減價戰 一眾車股重挫 比亞迪跌8%

【10：40】恒指最新跌約425點，報19500點，今早曾低見19398點，科指跌近3%，報3813點。

【10：20】普拉達Prada （01913） 績後逆市向上，股價升逾1%，破頂高見56.55元。

【Prada業績】普拉達末期息0.11歐元 去年多賺58%

【10：01】內地汽車補貼降價潮席捲全國，比亞迪 （01211） 跌近8%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾6%，廣汽 （02238） 跌逾2%。

【10：11】【新股IPO】百度旗下金融業務度小滿 據報上半年在港招股上市

【10：01】ATM跌近2%至5%，京東跌11%，比亞迪跌7%，恒指早段跌500點。

【09：53】百度 （09888） 跌近6%，低見128元。

【09：52】生興控股 （01472） 逆市升1.1倍，破頂高見0.228元，成交797萬元。

【09：49】友邦 （01299） 跌逾3%，滙豐 （00005） 跌2%，港交所 （00388） 跌逾1%，中移動 （00941） 跌0.2%。

【09：47】港股早段跌幅擴至400點，報19516點，跌409點，科指跌近3%，報3814點。

【09：46】越秀房託 （00405） 績後挫兩成，低見1.86元。

【業績│REITS】越秀房託去年每基金單位分派額跌46.7%至13.06仙 目標與HIBOR掛鈎債務佔比降至40%

【09：41】香港電視廣播 （00511） 逆市升1%，香港科技探索 （01137） 升逾2%。

【09：37】汽車股下挫，比亞迪 （01211） 跌逾4%，吉利 （00175） 跌半成。廣汽 （02238） 跌逾2%，長汽 （02333） 跌逾4%。

【09：36】九倉 （00004） 股價績後續造好，今早逆市升逾8%，高見18.88元。

【09：35】友邦 （01299） 績後偏軟，跌0.8%早段低見84.15元。

【09：33】領展股權 （02915） 跌18%，低見2.5元，領展 （00823） 跌逾1%，低見47.15元。

【09：32】博雅互動 （00434） 料去年純利增6.8至7.3倍，至介乎約6240萬至6640萬元人民幣，股價今早逆市大升8成，破頂高見1元。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 開市後跌逾3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

【09：29】港鐵 （00066） 績後跌0.7%。

【港鐵業績】港鐵去年多賺2.9%至98億元 派末期息0.89元、周息率近3.3厘 去年港車務營運蝕逾47億

【09：28】【業績｜物流股】京東物流低開逾2% 第4季收入增41% 經調整純利10億人幣

【09：21】京東 （09618） 績後跌近一成，佳兆業復牌大挫32%，恒指低開344點，開報19580點，跌穿250天綫，科指跌2.8%，報3819點。

【京東業績】京東有息派、美股照跌 首派末期息0.31美元 上季經調整淨利77億人幣勝預期

【09：13】期指開報19548點，跌387點或1.9%。

【08：48】佳兆業集團 （01638） 今早復牌。

【内房危機】佳兆業復牌 稱具足夠價值資產開展業務 去年中期蝕76億

【08：36】【內房危機】旭輝出售石家莊項目予恒地 料蝕約5億元人幣

【08：17】中興通訊 （00763） 、華置 （00127） 等將於今日公布業績。

【08：09】恒指黑期跌418點，報19501點，道指期貨跌50點，報32209點。

【07：58】【業績｜科網股】360數科上季經調整盈利大跌33% 第四季派息0.08美元

【07：45】【友邦業績】友邦全年新業務價值按年跌5% 末期息升5%至每股113.4港仙

【07：45】【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？

【07：45】【Morning精點】領展供股權理論上值幾錢？｜陳茂波今交代5000元消費券發放詳情

【07：45】港股ADR收報19561點，跌363點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報57.65元，較港收市價低0.9元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報331.58元，較港收市價低8.62元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.8元，較港收市價低2.7元或3.2%。

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【07：30】美國就業報告今揭盅，昨公布的上周首領失業救濟金人數升至21.1萬，加上聯儲局最新《褐皮書》指未來數月經濟環境難大幅改善，略為緩和市場對激進加息的憂慮，美股早段造好；惟中段道指蒸發近200點升幅倒跌，跌幅一度擴大至607點，銀行股和科技股領跌；道指最終跌543點，報32254點；標指跌73點，報3918點；納指跌237點或2.05，報11338點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】京東美股低港9% 夜期收市挫263點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤燃氣、華電國際電力股份、國藥控股

責任編輯︰梁浩碩