  • 21°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 08:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】大市料跌穿250天牛熊綫　恒指黑期跌418點　阿里巴巴ADR較港低3%、京東低近9%（不斷更新）

股市 08:48 2023/03/10

分享：

分享：

港股市況不斷更新

美股下挫，港股今早料跌穿250天牛熊分界綫（昨處約19893點）。大市今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開363點，恒指料開報19561點。滙豐 （00005） ADR折合報57.65元，較港收市價低0.9元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報331.58元，較港收市價低8.62元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.8元，較港收市價低2.7元或3.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：48】佳兆業集團 （01638） 今早復牌。

【内房危機】佳兆業復牌　稱具足夠價值資產開展業務　去年中期蝕76億

【08：36】【內房危機】旭輝出售石家莊項目予恒地　料蝕約5億元人幣

【08：17】中興通訊 （00763） 、華置 （00127） 等將於今日公布業績。

【08：09】恒指黑期跌418點，報19501點，道指期貨跌50點，報32209點。

【07：58】【業績｜科網股】360數科上季經調整盈利大跌33%　第四季派息0.08美元

【07：45】【友邦業績】友邦全年新業務價值按年跌5%　末期息升5%至每股113.4港仙

【07：45】【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？

【07：45】【Morning精點】領展供股權理論上值幾錢？｜陳茂波今交代5000元消費券發放詳情

【07：45】港股ADR收報19561點，跌363點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報57.65元，較港收市價低0.9元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報331.58元，較港收市價低8.62元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.8元，較港收市價低2.7元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美國就業報告今揭盅，昨公布的上周首領失業救濟金人數升至21.1萬，加上聯儲局最新《褐皮書》指未來數月經濟環境難大幅改善，略為緩和市場對激進加息的憂慮，美股早段造好；惟中段道指蒸發近200點升幅倒跌，跌幅一度擴大至607點，銀行股和科技股領跌；道指最終跌543點，報32254點；標指跌73點，報3918點；納指跌237點或2.05，報11338點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】京東美股低港9%　夜期收市挫263點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤燃氣、華電國際電力股份、國藥控股

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤燃氣、華電國際電力股份、國藥控股

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【美股業績｜GPS】Gap季度收入按年跌6%　股價盤後跌逾7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子消費券】陳茂波明日下午舉行記者會　公布5000元消費券詳情
【電子消費券】陳茂波明日下午舉行記者會　公布5000元消費券詳情
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？
【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？
【恒指夜期+ADR】京東美股低港9%　夜期收市挫263點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股低港9%　夜期收市挫263點（不斷更新）
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【美股收市】銀行股科技股領跌 道指倒插543點 納指挫2% 中概股指數瀉5.4%
【美股收市】銀行股科技股領跌 道指倒插543點 納指挫2% 中概股指數瀉5.4%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款