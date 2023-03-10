【港股市況】大市料跌穿250天牛熊綫　恒指黑期跌418點　阿里巴巴ADR較港低3%、京東低近9%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下挫，港股今早料跌穿250天牛熊分界綫（昨處約19893點）。大市今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開363點，恒指料開報19561點。滙豐 （00005） ADR折合報57.65元，較港收市價低0.9元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報331.58元，較港收市價低8.62元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.8元，較港收市價低2.7元或3.2%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：48】佳兆業集團 （01638） 今早復牌。

【内房危機】佳兆業復牌 稱具足夠價值資產開展業務 去年中期蝕76億

【08：36】【內房危機】旭輝出售石家莊項目予恒地 料蝕約5億元人幣

【08：17】中興通訊 （00763） 、華置 （00127） 等將於今日公布業績。

【08：09】恒指黑期跌418點，報19501點，道指期貨跌50點，報32209點。

【07：58】【業績｜科網股】360數科上季經調整盈利大跌33% 第四季派息0.08美元

【07：45】【友邦業績】友邦全年新業務價值按年跌5% 末期息升5%至每股113.4港仙

【07：45】【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？

【07：45】【Morning精點】領展供股權理論上值幾錢？｜陳茂波今交代5000元消費券發放詳情

【07：45】港股ADR收報19561點，跌363點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報57.65元，較港收市價低0.9元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報331.58元，較港收市價低8.62元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.8元，較港收市價低2.7元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國就業報告今揭盅，昨公布的上周首領失業救濟金人數升至21.1萬，加上聯儲局最新《褐皮書》指未來數月經濟環境難大幅改善，略為緩和市場對激進加息的憂慮，美股早段造好；惟中段道指蒸發近200點升幅倒跌，跌幅一度擴大至607點，銀行股和科技股領跌；道指最終跌543點，報32254點；標指跌73點，報3918點；納指跌237點或2.05，報11338點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】京東美股低港9% 夜期收市挫263點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤燃氣、華電國際電力股份、國藥控股

責任編輯︰梁浩碩