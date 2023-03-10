▲ 【業績｜科網股】360數科上季經調整盈利大跌33% 第四季派息0.08美元

中國信貸科技平台360數科 （03660） 去年第四季淨收入總額為39.1億元（人民幣‧下同），按年跌11.7%，非公認會計準則淨利潤為9.2億元，按年跌32.5%。第四季派息每股普通股0.08美元。

360數科去年全年淨收入總額為165.5億元，按年大致持平，非公認會計準則淨利潤為人民幣4,205.3百萬元，按年跌30.1%。公司去年總貸款撮合及發起規模為4,123.61億元，按年增長15.5%。平台服務下貸款撮合規模為2,311.3億元，按年增長19%。

公司首席財務官徐祚立表示，在去年第四季度及去年全年，經濟活動受到COVID-19疫情爆發及限制的重大影響。在此宏觀背景下，公司繼續採取審慎態度管理業務增長及風險。於2022年末，公司的現金及現金等價物總額為約109億元，經營活動產生的現金約18億元。

公司首席風險官鄭彥指，關鍵領先指標中，去年第四季度的首日逾期率進一步改善至4.3%，且在本季度進一步下降。儘管30天回收率於2022年底出現一定波動，主要是由於12月COVID-19病例階段性激增，但該等指標於2023年新年迅速恢復。隨著經濟狀況的改善，公司將繼續努力降低風險敞口並尋求額外的增長機會。

展望今年，雖然宏觀環境呈現積極的恢復跡象，公司仍然希望在其業務規劃中繼續採取審慎態度。因此，公司預期2023年的貸款撮合及發起規模將介於4,550億元至人民幣4,950億元之 間，按年增長10%至20%。

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編輯：姚卓然