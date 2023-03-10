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聯儲局數據支持下鷹擊長空　中國金融監管行將改頭換面

宏觀解讀 07:45 2023/03/10

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聯儲局主席鮑威爾於周二的國會聽證會上鷹氣盡現，投資者始料不及，激起一陣市場動盪，環球股債市場一度同步急趺。在遠超預期的「小非農」和職位空缺支持下，加息預期升溫，利率期貨市場預期接近7成機會於本月加息半厘，即使鮑威爾其後態度軟化亦無法收復風險情緒。筆者認為，聯儲局官員接連放鷹，而且每一次對市場的影響逐漸變大。由無投票權的官員先打頭陣，放風測試市場水溫，到議息委員講話，再到主席表態，很大可能是經過仔細計劃，為加息半厘鋪路，盡量令市場慢慢消化以防急劇動盪。近月聯儲局的貨幣政策決定相當取決於經濟數據，所以如果本周五的非農就業職位和下週公布的通脹數據沒有太大意外，相信重新加快加息步伐勢在必行。

另一方面，中國針對金融機構監管提出改組，把部份人民銀行的監管職能轉移至國務院架構下的一個新成立的「國家金融監督管理總局」，負責證券業以外的所有金融機構監管。筆者認為，此類大刀闊斧式的改革點明中央加強防範金融風險的決心。市場對此反應不一，一方面改革固然可優化金融結構，減低系統性風險；但亦有部分投資者回想起先前的部份行業在監管風暴下風聲鶴唳的景象，人民幣市場情緒或會減弱。考慮美元走強等因素，人民幣在短期內或下試7算水平。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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