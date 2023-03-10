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【友邦業績】友邦全年新業務價值按年跌5%　末期息升5%至每股113.4港仙

股市 07:44 2023/03/10

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【友邦業績】友邦全年新業務價值按年跌5%　末期息升5%至每股113.4港仙

友邦 （01299） 公布全年業績。按固定滙率計算，友邦去年新業務價值30.9億美元，按年跌5%（按實質匯率則跌8%），新業務價值利潤率57%，跌2.4個百分點，派末期息113.40港仙，升5%。

友邦去年盈利2.82億美元，按年跌96%。稅後營運溢利63.7億美元，按年升3%，（實質滙率計跌1%），年化新保費54.1億美元，以實質滙率計跌4%。

新業務價值下半年增長6%

隨著首輪Omicron疫情影響減退，友邦新業務價值在下半年增長6%，集團5大經營分部全部於下半年錄得按年增長。

其中，中國業務新業務價值全年跌15%，但在下半年恢復增長，下半年新業務價值上升3%。新業務價值於下半年強勁回升，截至11月底錄得雙位數字的按年增長，其後受感染宗數在12月迅速增加，令新業務銷售活動受到干擾。隨著中國內地放寬防疫措施，新業務動力迅速恢復，新業務價值於2023年首兩個月回復增長。

香港業務在代理及夥伴分銷渠道兩者增長的支持下，新業務價值去年升4%。澳門分公司繼續受惠於當地恢復中國內地旅客個人遊計劃。在2022年，向中國內地旅客的銷售帶來新業務價值為2021年的三倍，佔年內友邦保險香港業務整體新業務價值稍高於10%；強勁動力延續至2023年首兩個月。

【大行報告｜AIA】高盛料友邦去年新業務價值按年跌7%　目標價維持103元、評級買入

【大行報告｜AIA】大摩下調友邦目標價至108元　料去年新業務價值跌6%

責任編輯︰梁浩碩

港股 友邦保險（01299）
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