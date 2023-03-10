【SIVB】美國再有銀行出事　矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮、盤前再插兩成

▲ 【美股焦點】美國有銀行出事 硅谷銀行突宣布百億批股集資 股價急瀉6成

繼加密貨幣銀行Silvergate爆煲後 ，美國硅谷銀行（又稱矽谷銀行）母企SVB Financial（美：SIVB）周四突然宣布融資計劃，並迅速擴大規模至22.5億美元（約176億港元），以抵銷拋售債券投資組合所引發的損失。消息觸發多名知名投資者建議從矽谷銀行提取款項，或令該行陷入擠提風險。SVB Financial周四美股股價大跌60.4%，收報106.04美元。於周五美股盤前交易，SVB Financial再跌22%，新報83.7美元。

矽谷銀行一度被視為加密行業在Silvergate出事後的「逃生門」之一，但其處境同樣搖搖欲墜，連同幣圈最新不利消息，比特幣價格曾跌穿2萬美元。

矽谷銀行新聞重點

SVB成為繼Silvergate之後另一主攻新興行業的銀行，陷入營運危機

多家大型基金建議客戶提取款項，SVB行政總裁籲客戶冷靜

美國四大銀行股單日市值失去約520億美元

接連有兩家新興中小銀行出事，雖然其規模不足以撼動銀行業，但美國金融股仍聞風色變，四大銀行一度急瀉超過6%，摩通收市跌5.4%，美銀及富國銀行跌6.2%，花旗集團跌4%，四者市值單日蒸發520億美元。

評級機構標準普爾已將SVB Financial的長期評級從「BBB」下調至「 BBB-」。

矽谷銀行SVB主打技術初創融資 初企燒錢累存款大跌

近一年加密資產和初創行業受累於加息周期而苦不堪言，矽谷銀行一直主打為技術初創企業融資，成為出事的主要原因。根據公司網站介紹，矽谷銀行與幾乎一半的初創公司及去年44%美國上市的技術和醫療保健公司都有業務往來，加息打擊企業估值，以及令企業持續需要撲水。

SVB Financial 在周四聲明中提及，因應利率愈來愈高和客戶資金消耗速度過急，令銀行存款低於預期。該行已將手上能出售的210億美元債券投資組合全數出售，其中大部分是美國國債，預計稅後損失達18億美元。

SVB Financial 最初公布擬集資17.5億美元（約137億港元），包括發行12.5億美元新股，以及5億美元債務證券。其後投資者General Atlantic承諾購買5億股普通股，令SVB Financial 籌集資金可增至22.5億美元。

SVB Financial 股價在一年半前最風光時，曾升至755美元，市值達447億美元，至今已蒸發86%。

矽谷銀行SVB籲客戶「冷靜」 風投基金籲撤資

彭博報道指， SVB Financial 行政總裁Greg Becker在為時僅10分鐘的電話會議中呼籲，憂慮矽谷銀行財務狀況的客戶保持冷靜，請求客戶包括風險資本投資者，像過去40年支持其客戶的方式來支持銀行。

不過，風投基金卻大唱反調，由知名投資者Peter Thiel聯合創立的風險投資基金Founders Fund，已經建議其投資組合中的公司從矽谷銀行撤資。

外電引述消息指，Coatue Management、Union Square Ventures和Founder Collective、Canaan等風險投資者，都建議所投資的公司從該銀行轉走資金。

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢

【加密貨幣】比特幣挫逾4% 加密幣銀行Silvergate陷危機 Coinbase等加密幣平台割席

【投行裁員】花旗CFO：將調整投資銀行職位數目 早前市傳裁員少於1%

記者：譚志偉