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【美股焦點】美國有銀行出事　硅谷銀行突宣布百億批股集資　股價急瀉6成

股市 06:45 2023/03/10

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硅谷銀行突宣布百億批股集資　股價急瀉6成

SVB Financial美國硅谷銀行（美：SIVB，又稱矽谷銀行）突然宣布集資17.5億美元（約137億港元），包括發行12.5億美元新股，以及5億美元債務證券，拖累股價急瀉60.4%，收報106.04美元。General Atlantic承諾購買5億股普通股，令到籌集資金可增至22.5億美元。

雖然其規模不足以撼動銀行業，但美國金融股仍聞風色變，四大銀行一度急瀉超過6%，摩通收市跌5.4%，美銀及富國銀行跌6.2%，花旗集團跌4%。

評級機構標準普爾已將SVB Financial的長期評級從 BBB 下調至 BBB-。

硅谷銀行原發行5920萬股，以出事前收市價計，市值159億美元，最新市值跌至63億美元。硅谷銀行債券同時暴跌。SVB Financial Group證券投資組合虧損及融資放緩，宣布出售所有其持有的股票，以及預期今年利淨利收入急降。該行指出，投資組合遭受重大虧損，包括持有美國國債及按揭抵押證券，出售價值約22.5億美元證券。

市場消息指，硅谷銀行細分領域主打為技術初創融資，成為出事的主要原因。硅谷銀行需要短時間內融資，正因為初創公司同時提取現金。由於美國聯儲局持續加息，初創由風投得到的資金已經枯竭，根據風險投資公司 Partech Partners 的數據，此類資金去年下降了 35%。

SVB 與幾乎一半的初創公司及去年44%上市的技術和醫療保健公司都有業務往來，在加息下打擊估值，以及令企業持續需要撲水。

CEO在周三致股東的信中表示，我們採取這些行動的原因，是因為預期加息，令公開及私募市場受壓，令客戶在其投資業務範圍的燒錢水平升高。

彭博報道指，SVB Financial Group CEO Greg Becker 舉行了一場電話會議，呼籲憂慮硅谷銀行財務狀況的客戶保持冷靜，會議在三藩市當地時間早上11時30分開始，只舉行約10分鐘。他要求客戶包括風險資本投資者，像過去40年支持其客戶的方式來支持銀行。

 

 

 

（報道更新中）

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