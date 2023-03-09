香港花卉展覽周五起維園登場 每晚設燈光音樂匯演 成人入場費14元

停辦3年的實體花卉展覽，於周五（10日）起再登場。2023年香港花卉展覽由3月10日至19日，每日上午9時至晚上9時，在維多利亞公園舉行。今年花展的主題花是繡球花，以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題，成人入場費14元。



花展將展出約40萬株花卉，包括約4萬株繡球花。今年的花展有225個機構參與，包括72個來自10個國家的參展機構，他們分別來自中國、日本、印尼、韓國、阿曼、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國和越南。

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今年花展的特色景點之一，是鮮艷奪目的立體繡球花花牆和花圃，共有8朵由不同植物細心鑲嵌成的巨型繡球花，其中一朵直徑超過兩米，展現立體美態。繡球花花圃種滿超過1,200盆繡球花，必定成為市民賞花拍照的熱點。



花展會場中軸線，以春、夏、秋、冬四季為主題，由興發街入口伸延至糖街入口，以繡球花和充滿季節色彩的裝置分別打造四季景致的花壇，每個花壇風格截然不同，各具特色。



而深受歡迎的鬱金香花海，將繼續成為遊人「打卡」熱點。中央大草坪新增一大片毛地黃花海，毛地黃一串串鐘形花冠極具特色，花形優美，相信是花展另一熱點。



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場內另一趣味景點是特色繡球花及食用植物花園，園內將展出多種特色繡球花，包括有蕾絲形、球形、單瓣和重瓣繡球花等。繡球花花色豐富，除單色外，還有雙色以及漸變色的品種。花園亦有由色彩繽紛的繡球花砌成的繡球花瀑布和以數千朵蝴蝶蘭拼湊成的蘭花隧道。



花展另一亮點是每晚7時30分及8時30分上演的燈光音樂匯演，會場中軸線的園林造景結合燈光和音樂效果，在夜幕下另有一番景象。



花展場內除展出繡球花和其他花卉外，更有來自本地、內地和海外機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及色彩繽紛的園林造景。會場亦設有售賣花卉及園藝產品的銷售攤位。大會在展覽期間同時舉辦多項教育與娛樂並重的活動，適合一家大小參與。



有關花展詳情及入場收費安排，請瀏覽網頁www.hkflowershow.hk/tc/hkfs/2023/index.html或致電2601 8260查詢。

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責任編輯：陳詠妍