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【内房危機】佳兆業復牌低開32%　稱具足夠價值資產開展業務　去年中期蝕76億

股市 09:28 2023/03/10

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佳兆業明復牌　稱具足夠價值資產開展業務　去年中期蝕76億

停牌近一年的佳兆業 （01638） 公布2021年度及2022年中期業績，並宣布已履行復牌指引，今早復牌。佳兆業截至去年6月底止，虧損錄得76.7億元（人民幣，下同），2021年度同期則為盈利30億元，收入則按年跌55.3%至134.3億元。

佳兆業股價復牌低開32%，開報0.57元，成交182.9萬元。

截至去年6月底止，包括已違約或交叉違約或包含提前按要求償還條款的流動負債為2102.4億元，流動負債淨額為3.7億元，借款總額為1314.9億元，而本金總額約871.5億元的銀行及其他借款已違約或交叉違約。

去年6月底止淨負債率升至313.2%

另外，截至去年6月底止，現金及銀行存款為109億元，扣除預收賬款的資產負債率上升至83.4%，淨負債率升至313.2%，剔除受限制現金的現金短債比為0.03倍。

集團在2022年中期業績指，正積極與現有貸款人商討將集團若干借款續期，但因市場狀況不斷變化，仍需時制定或實施有關行動。此外，在與現有貸款人商談同時，集團將繼續尋求新的融資來源或加快資產出售。

另一方面，集團將繼續加快開發中及已落成物業的預售及銷售，並加快收回預售款及其他應收款等。

去年上半年佳兆業的合約銷售為105億元。

2021年虧損127億元

至於2021年度業績，佳兆業全年虧損127.3億元，對上一個財年為盈利54.5億元。收入按年跌36.3%至355.4億元。

佳兆業指，集團具足夠價值的資產開展業務。截至2021年底，集團資產總值為2901.3億元。

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編輯：袁諾曦

港股 佳兆業集團（01638）
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