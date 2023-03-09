▲ 【京東業績】京東CEO：百億補貼提高用戶體驗 承認短期或影響業績

內地電商龍頭京東 （09618） 上季業績勝預期，然而京東管理層在業績會表示，今年要進一步重振價格競爭力、優化產品組合、以及流量分發機制等，冀提高京東用戶心理佔有率（mindshare），預計業績短期或受影響，但有信心控制利潤率走勢。

京東業績新聞

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【業績｜物流股】京東物流第4季收入增41% 經調整純利10億人幣

用戶「不促銷不買」不利商家、供應鏈

對於京東百億補貼活動策略目標，徐雷解釋，京東經營理念一向關注成本、效率和用戶體驗，然而過去京東在內所有電商巨頭均集中資源在大型促銷活動，市場陸續變成「不促銷不買」，認為對商家、供應鏈來說不是最佳發展方向。

徐雷稱，百億補貼只屬價格策略的一部分，京東冀調整營銷策略，引導用戶改變習慣，由單次大促銷活動轉向「日日低價」發展，提升日常供應鏈效率。徐雷指出，集團希望透過百億補貼活動提升所有用戶指標，包括舊用戶回流、吸引新用戶、提高人均消費（ARPU），初步效果超過預期。

首兩個月補貼10億人幣

京東3月起啟動百億補貼，徐雷稱，集團已經規劃首兩個月補貼福利計劃，料涉約10億元人民幣，強調上述補貼是由平台、品牌夥伴和商戶集體營銷投入。

徐雷強調，京東不單是價格讓利，同時供應鏈能力效率提升將為集團締造更大價格競爭空間。京東集團首席財務官許冉表示，今年不打算大幅調整整體營銷預算，但會將部分大型促銷節日分配至日常活動。

整體零售復甦仍取決消費者信心

問及內地消費復甦進度，徐雷指出，自疫情限制完全放寬後，餐廳、旅遊等社交類消費反彈，然而整體零售復甦仍取決於消費者信心。徐雷估計，內地政府陸續推出刺激經濟措施，料起效需時，品牌合作方大多對今年持謹慎樂觀態度，預計下半年零售市道較上半年佳。

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記者：李哲毅