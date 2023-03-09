  • 22°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 23:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東業績】京東CEO：百億補貼提高用戶體驗　承認短期或影響業績

股市 22:58 2023/03/09

分享：

分享：

【京東業績】京東CEO：百億補貼提高用戶體驗　承認短期或影響業績

內地電商龍頭京東 （09618） 上季業績勝預期，然而京東管理層在業績會表示，今年要進一步重振價格競爭力、優化產品組合、以及流量分發機制等，冀提高京東用戶心理佔有率（mindshare），預計業績短期或受影響，但有信心控制利潤率走勢。

京東業績新聞

【京東業績】京東有息派　首派末期息0.31美元　上季收入增7.1%、經調整淨利77億人幣勝預期

【業績｜物流股】京東物流第4季收入增41%　經調整純利10億人幣

用戶「不促銷不買」不利商家、供應鏈

對於京東百億補貼活動策略目標，徐雷解釋，京東經營理念一向關注成本、效率和用戶體驗，然而過去京東在內所有電商巨頭均集中資源在大型促銷活動，市場陸續變成「不促銷不買」，認為對商家、供應鏈來說不是最佳發展方向。

徐雷稱，百億補貼只屬價格策略的一部分，京東冀調整營銷策略，引導用戶改變習慣，由單次大促銷活動轉向「日日低價」發展，提升日常供應鏈效率。徐雷指出，集團希望透過百億補貼活動提升所有用戶指標，包括舊用戶回流、吸引新用戶、提高人均消費（ARPU），初步效果超過預期。

首兩個月補貼10億人幣

京東3月起啟動百億補貼，徐雷稱，集團已經規劃首兩個月補貼福利計劃，料涉約10億元人民幣，強調上述補貼是由平台、品牌夥伴和商戶集體營銷投入。

徐雷強調，京東不單是價格讓利，同時供應鏈能力效率提升將為集團締造更大價格競爭空間。京東集團首席財務官許冉表示，今年不打算大幅調整整體營銷預算，但會將部分大型促銷節日分配至日常活動。

整體零售復甦仍取決消費者信心

問及內地消費復甦進度，徐雷指出，自疫情限制完全放寬後，餐廳、旅遊等社交類消費反彈，然而整體零售復甦仍取決於消費者信心。徐雷估計，內地政府陸續推出刺激經濟措施，料起效需時，品牌合作方大多對今年持謹慎樂觀態度，預計下半年零售市道較上半年佳。

相關文章：

【京東9618】京東「百億補貼」售iPhone 14低港15%　香港用戶無份

【京東9618】京東31億人幣投得北京莊新城地皮　罕見包含住宅用地、料建員工福利房

記者：李哲毅

美股 港股 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【京東業績】京東有息派、美股照跌6.8%　首派末期息0.31美元　上季經調整淨利77億人幣勝預期

下一篇文章

【Prada業績】普拉達末期息0.11歐元　去年多賺58%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【北水+恒指夜期】北水吸資縮至約6億　逾26億沽盈富基金　恒指夜期微跌（不斷更新）
【北水+恒指夜期】北水吸資縮至約6億　逾26億沽盈富基金　恒指夜期微跌（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波明日下午舉行記者會　公布5000元消費券詳情
【電子消費券】陳茂波明日下午舉行記者會　公布5000元消費券詳情
【美股市況】首領失業救濟人數兩月高　道指升57點　納指升0.4%（不斷更新）
【美股市況】首領失業救濟人數兩月高　道指升57點　納指升0.4%（不斷更新）
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款