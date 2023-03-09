▲ 【Prada業績】普拉達末期息0.11歐元 去年多賺58%

普拉達 （01913） 公布去年業績，收益淨額42億歐元，按年增24.8%；純利按年增58.1%至4.65億歐元，相當於每股基本盈利0.182歐元；經調整除息、稅前利潤（EBIT）8.45億歐元，按年增加69.2%。普拉達擬派末期息每股0.11歐元（折合0.91港元），按年增57.1%。

期内，零售銷售淨額總計約37.4億歐元，按年升27.5%，按固定匯率計，按年增加23.8%。普拉達稱，收益淨額及EBIT大幅增長，主要得益於其對創意人才、創新、供應鏈及店舖的投入，且聚焦客戶中心地位及零售生產力，持續優化生產工藝。

按區域分，受内地疫情大流行的相關限制拖累，按固定匯率計亞太區零售銷售淨額按年跌1.7%至12.3億歐元，但於下半年恢復增長，仍在所有市場中位列第一。其他地區均錄得按年雙位數增長，均按固定匯率計，歐洲增63.4%至11.9億歐元，日本升30.5%至3.69億歐元，中東及其他國家升23%至1.67億歐元。

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記者：伍鍵文