  • 22°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 23:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Prada業績】普拉達末期息0.11歐元　去年多賺58%

股市 22:53 2023/03/09

分享：

分享：

【Prada業績】普拉達末期息0.11歐元　去年多賺58%

普拉達 （01913） 公布去年業績，收益淨額42億歐元，按年增24.8%；純利按年增58.1%至4.65億歐元，相當於每股基本盈利0.182歐元；經調整除息、稅前利潤（EBIT）8.45億歐元，按年增加69.2%。普拉達擬派末期息每股0.11歐元（折合0.91港元），按年增57.1%。

期内，零售銷售淨額總計約37.4億歐元，按年升27.5%，按固定匯率計，按年增加23.8%。普拉達稱，收益淨額及EBIT大幅增長，主要得益於其對創意人才、創新、供應鏈及店舖的投入，且聚焦客戶中心地位及零售生產力，持續優化生產工藝。

按區域分，受内地疫情大流行的相關限制拖累，按固定匯率計亞太區零售銷售淨額按年跌1.7%至12.3億歐元，但於下半年恢復增長，仍在所有市場中位列第一。其他地區均錄得按年雙位數增長，均按固定匯率計，歐洲增63.4%至11.9億歐元，日本升30.5%至3.69億歐元，中東及其他國家升23%至1.67億歐元。

相關文章：

【互聯互通】滬深港通3月13日擴容　港股通納入外國公司、俄鋁PRADA未入圍　北向增逾千隻A股

【普拉達】Prada創辦人孫女和丈夫一同辭任CEO　留任Miu Miu 、Prada創意總監

記者：伍鍵文

港股 外滙 業績公布 普拉達（01913） 零售 歐元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【京東業績】京東CEO：百億補貼提高用戶體驗　承認短期或影響業績

下一篇文章

【瑞信股價】瑞信突接美證交會電話　需推遲公布年報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【北水+恒指夜期】北水吸資縮至約6億　逾26億沽盈富基金　恒指夜期微跌（不斷更新）
【北水+恒指夜期】北水吸資縮至約6億　逾26億沽盈富基金　恒指夜期微跌（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波明日下午舉行記者會　公布5000元消費券詳情
【電子消費券】陳茂波明日下午舉行記者會　公布5000元消費券詳情
【美股市況】首領失業救濟人數兩月高　道指升57點　納指升0.4%（不斷更新）
【美股市況】首領失業救濟人數兩月高　道指升57點　納指升0.4%（不斷更新）
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款