【宏觀術數@iM網欄】風水玄機 暢談尖沙咀地運

這星期其中一宗引起注目的新聞，相信會是尖沙咀中間道11號於3月2日星期四晚上11時11分起火，火勢猛烈升級為4級火並且稍波及鄰近地區，為近來較為少發生。火警地點為原來的海員俱樂部舊址，正在重新改建為樓高42層的高級酒店商廈，幸而由於正為建築地盤並沒有引起太大傷亡。

本港可能真正屬於福地，4級以上火災不算多，對上一次的4級火災已是2019年11月28日荃灣大涌道地盤火災，以及2016年6月21日淘大時昌迷你倉火災，而更嚴重的5級火災便是2008年8月10日旺角彌敦道嘉禾大廈大火造成4死55傷，和更轟重的佐敦嘉利大廈1996年11月20日大火，造成44死21傷成為本港歷來最嚴重火災。

同場加映：【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

談影響比原因更重要 未來還在前面

用術數分析重大事件常會着重考慮前因和影響，筆者不打算「事後孔明」分析原因，因為除了對研究術數者外，其意義不算大。反而重點在於大火災或天災會否帶有玄機啟示，幫助了解未來動向。俗語也有云「火燒旺地」，若果從現實常識去了解可能並不合理，既是「旺」地，又何來「無妄之災」呢？但玄學又真的每每不能以邏輯理解，箇中自有玄機。

就如筆者談過現時玄空轉九運離卦火運，以英國為例1666年正值九運發生倫敦大火災，因重建間接改變了英國首都倫敦風水格局，開展了大英帝國一段光輝歲月。有關內容可以參考：【宏觀術數@iM網欄】移民術數攻略 英倫篇

以香港來說，上述2次嘉利和嘉禾大廈大火，地點都屬於油尖區近彌敦道左右，旺角和油尖區也確實是九龍區最重要商業地段。若果以風水巒頭來說彌敦道為主要幹道，兩旁商業大廈林立成成為最貴重地區。朋友細心可以留意到若果以彌敦道作中間分界的尖沙咀，左右兩旁發展並不平均的，彌敦道以西發展較為迅速和高級商廈和酒店也較多，而彌敦道以東過往就較保留一些較舊大廈如重慶大廈等等，再往東面至漆咸道一帶，除了七運初發展較快外，至八運初期也保留了較多舊式商住兩用大廈。風水巒頭和理氣理論可以很精細複雜，若果以最簡化二分法去理解便是想像彌敦道為主幹龍，左右大廈相對面向大道的位置（零正關係）便剛好相反，如果處於內街的大廈坐向會有不同，但亦有相當機會受到主幹送來龍去水大格局旺衰的影響。

若果再看一下尖沙咀廣東道一帶，亦是以廣東道西面的海港城、至中港城一帶貴重商店林立，特別2003年沙士過後自由行把地價和商業帶到天高，相對來說廣東道東面一帶便相對稍遜。尖東和紅磡地區則較多填海地外，龍脈亦略有不同。尖沙咀彌敦道所承為筆架山來龍，而紅磡一帶則受着獅子山來龍所影響，先天格局和興旺元運亦會有所不同。

九運來臨過住分析過大格局來說尖沙咀位於九龍半島南端，先天上地運稍佳。以區內布局，七運和八運分別較利坐西向東、坐東北向西南，九運則利南北向，以彌敦道為主幹道來說，柯士甸道以南面向大道的較有利，如果中間道來計，仍應以坐南向北的大廈基本盤較優。而尖東一帶地價有九運中估計也應有不錯表現。當然每座大廈巒頭和理氣配合條件很多，以上只能作簡單概括。

同場加映：【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！