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邊緣AI（Edge AI）技術 加快構建元宇宙產業

股市 21:29 2023/03/09

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我們很榮幸以「萬維數碼智能x香港大學元宇宙校園」（MDAi x HKU CampusLand）企劃，於國家工業信息安全發展研究中心與北京物聯網智能技術應用協會舉辦「2023數字經濟創新生態大會曁數字科技（元宇宙）創新應用優秀成果發佈會」中，奪得「創新潛力與發展」優秀成果。本人早前前往北京領獎，並與十多間國家企業業界友好交流，配合國家加快構建元宇宙產業生態。

我們的邊緣人工智能（Edge AI）項目6大核心技術，非常適合構建元宇宙產業：

1、我們設計的邊緣人工智能芯片與技術，可安裝入各邊緣裝置中，範圍之廣：智慧城市、智慧金融、智慧零售、工業4.0、智慧醫療、智慧家居、數字孿生等元宇宙領域；

2、邊緣AI模型訓練平台支持各種深度學習架構，特別適用於資源有限的邊緣設備；

3、使用前沿AI圖像處理與分析技術，可保證圖像質素；

4、邊緣視覺智能技術，可輕鬆運行各種邊緣設備的輕量級深度學習模型，執行複雜的視覺智能任務；

5、AI-3D模型創建平台與技術，可將視頻轉換為適用於所有元宇宙平台的3D模型；

6、AI-3D模型IP管理平台與技術，透過圖像處理及視覺智能技術，可輕鬆識別、檢測和管理每個3D模型。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

作者簡介：
李應樵博士，區塊鏈和DOT等Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人。www.xbe.com

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