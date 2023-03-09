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【兩會2023】唐英年籲進一步深化QFLP安排

宏觀解讀 21:01 2023/03/09

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【兩會2023】唐英年籲進一步深化QFLP安排

國務院總理李克強在《政府工作報告》提出要「更大力度吸引和利用外資」及「落實好外資企業國民待遇」。全國政協委員唐英年呼籲進一步深化合格境外有限合伙人（QFLP）安排，協助國內科創及未上市企業的發展，促進國家經濟增長。

唐英年建議，容許已獲得合格境外機構投資者（QFII）資格人士可直接投資QFLP項目，及在境內設立私募基金管理人，將資金直接投入相關產品。他指，現時境外投資者可以透過QFII投資上市企業，或透過QFLP安排投資國內科創及未上市企業。

他表示，建議可在已實施QFLP制度的地方設立試點，允許已獲得QFII人士直接投資QFLP項目，避免重複審批，及豁免讓已獲得QFII資格人士在境內設立私募基金管理人，將資金直接投入相關產品，服務國家實體經濟發展。

QFLP是什麽？

QFLP是外資進入內地進行科創及私募投資的熱門途徑，境外合格投資者能夠藉此將外匯資本兌換成人民幣，在內地進行股權投資。

自2010年起，QFLP開始在全國省市試點實施，經過逾10年發展，已經有超過20個內地城市和地區先後推出QFLP試點，逐漸成為外資參與中國境內股權投資的優先選擇。

不少境外私募股權資本及投資者希望投資國家的新興產業，以獲取更豐厚的回報，投資潛力龐大，不過，QFLP制度自實施以來，受到國家經濟安全審查、國家外匯管理制度、私募股權投資基金監管體系方面的限制，外資私募股權投資通過該制度進入國家股權市場的規模仍然有限，有空間作進一步提升，以吸引外資投資國內科創及未上市企業。

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