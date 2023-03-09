【大灣區旅遊】大灣區遊客通關後重臨香港　麥肯錫：宜制定泛大灣區營商策略

▲ 麥肯錫（McKinsey & Company）今（9日）發布有關大灣區遊客調查，表示香港若要延續旅遊城市美譽，必須在購物之外加上全方位旅遊體驗，多以內地消費者心理出發。（相：湯致遠攝）

疫情放緩，關口重開，中港兩地經濟活動漸趨頻繁。疫情前，香港是內地遊客的首選目的地之一；直到後疫情時代，到香港旅遊吸引力未減，有調查結果顯示，超過8成（85%）的大灣區旅客表示，未來12個月內訪港的主要目的是「購物和觀光」，可見香港在疫情之後仍具競爭力。

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全球諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）昨（9日）發表有關大灣區旅客於中港通關後再次訪港的調查報告。共1,155名來自大灣區的受訪者年齡介乎22至55歲之間，男女各佔1半，家庭月收入在人民幣15,000元（約16,900港元）或以上，均表示有興趣在未來12個月內訪港。是次調查以零售、金融服務，以及醫療保健服務共3大範疇作分析。

零售方面，據調查數據顯示，受訪大灣區旅客的平均消費預期將達到人民幣36,400元（約41,000港元），其中近1半將花在奢侈品上，例如皮具、鐘錶、珠寶手飾，每位旅客將花人民幣17,800元（約20,055港元）。大灣區遊客選擇在香港購物的3大原因為：比內地有較新的潮流時尚（61%）、產品安全比內地高（60%）和產品質素比內地高（59%），可見香港的產品仍有相當競爭優勢。另外，有45%受訪者表示更有興趣到在大灣區有經營業務的品牌消費。

然而，香港的競爭優勢逐漸被吞噬，調查顯示未來3年約有10至15%的消費者表示將減少在港消費，改到海南或澳門購買奢侈品，同時透過「代購」購買化妝品和保健品。此外，被問及在香港購物的原因時，43%受訪者表示最不同意「良好的數碼化體驗」，例如支付平台和社交媒體。駐香港全球副董事合夥人葉茜玉表示，報告顯示超過7成的受訪者習慣使用流動支付平台作1千元以下的日常消費。香港在數碼化發展領域需要提速，以迎合大灣區消費者習慣，例如數字人民幣、掃碼支付等。

對於香港作為金融中心的角色，受訪者認為社會穩定及金融機構信譽明顯改善。近年有銀行推出「跨境理財通」之類的產品，方便中港兩地的消費者在資金流上可以實現互聯互通。據調查所得，大灣區消費者來港投資主要是因為希望賺取比在內地更高、更穩定的回報。值得留意的是，受訪者在港投資認為增值服務，例如個人禮賓服務，理財顧問及客戶經理的語言能力和素質仍有待改善。

至於醫療保健服務，大灣區遊客計劃下次訪港時接受身體檢查和疫苗接種，這也是跟經歷逾3年的新冠疫情有關。據調查顯示，目前香港醫療、醫學美容的主要競爭力在於能提供在內地未能提供的治療方案，另外，在港接受治療的安全性和服務水平亦均較內地高。惟近5成（51%）受訪者指，若本港的醫療、醫美服務供應商在大灣區開設分支，他們不會考慮到香港接受同一樣的治療。

整體而言，香港一向有東方之珠、購物天堂等美譽，香港有售的產品依然是吸引大灣區消費者來講購物的主要原因，惟麥肯錫全球董事合夥人兼香港區總經理石煒麟表示：「香港在數碼體驗和服務質素等範疇已落後」，鼓勵港商建立從內地消費者購物行為心理出發的價值主張，「透過數碼渠道建立與他們互動的方式，並提高售前售後的服務質素」。

傳統認為香港作為內地投資者首選的離岸投資中心的地位難以撼動，惟報告分析指實際上已搖搖欲墜。即使香港的理財產品投資回報優勢較為明顯。然而，此優勢會受金融市場動盪所影響，大灣區來港做追求回報的投資，即使回報優勢較內地明顯，惟會因息率變動而影響投資成果。

石煒麟表示，經歷逾3年的疫情，相信各行業都已經出現新常態，同時也因此而誕生了新贏家和新輸家，因此應把握步入復常的契機，做好內地遊客越來越習慣於無縫的「全渠道購物體驗」，吸引內地消費者考慮透過數碼渠道與品牌及產品互動，通過積極進取的營銷和品牌建立來塑造面向大灣區的消費品牌，「現在正是加大這方面投資的時候」。

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記者：楊嘉軒

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