【業績│REITS】越秀房託去年每基金單位分派額跌46.7%至13.06仙　目標與HIBOR掛鈎債務佔比降至40%

▲ 越秀房託去年每基金單位分派額跌46.7%至13.06仙 目標與HIBOR掛鈎債務佔比降至40%

越秀房託 （00405） 去年分派總額按年下跌33.2%至5.3億元（人民幣，下同），末期分派每個基金單位約3.99分，約等於4.53港仙，全年每個基金單位的分派額約11.33分，約等於13.06港仙，按年跌46.7%。越秀房託全日跌3.7%，收報2.37港元，現價股息率約5.5厘。

期內，收入總額按年升4.2%至18.7億元，其中物業收入淨額升4.4%至13.6億元。按業務劃分，佔總收入約68%的寫字樓業務收入按年升31%至12.8億元，酒店公寓佔總收入約19%，零售商場佔比為約8%。

國金中心寫字樓續租租金升3% 新簽約租金升4.5%

廣州國金中心約佔營業收入約47%，去年寫字樓的物業出租率跌6.9個百分點至87.6%，租金單價亦輕微跌0.9%至每平方米238.8元。越秀房托董事會主席兼行政總裁林德良表示，國金中心具抗風險能力高，寫字樓續租率達65.4%，續租租金升約3%，而新簽租約租金升約4.5%，並將反映在2023年。

他指，疫後市場恢復良好，認為「今年（對越秀房託）是可以期待，基本面不會差」。他提到，現時主要工作是把握好首兩季，提前進行續租工作，並盡量將租期縮短，因短租有利公司發掘新的市場增長機會。

目標與HIBOR掛鈎的債務由62%降至40%

截至去年底止，越秀房託總借貸約199.1億元，借貸比率為45.4%。林德良提到，約62.3%的債務，即約124億元與HIBOR掛鈎，雖然去年HIBOR較年初上升了412個基點，但截至去年底，公司的融資平均成本僅較年初上升258個基點至4.83%，反映公司主動管理融資風險。他指，未來公司將主動置換債務，目標與HIBOR掛鈎的融資佔比降至40%，料這將帶動今年分派提升。

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編輯：袁諾曦