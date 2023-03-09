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【九倉業績】吳天海：內地很多人聯絡九倉、惟集團憂財困內房項目恐有陷阱　寧願選擇投政府地皮

股市 20:12 2023/03/09

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【九倉業績】吳天海：內地很多人聯絡九倉、惟集團憂財困內房項目恐有陷阱　寧願選擇投政府地皮

九倉 （00004） 去年未售存貨減值撥備合計接近60億元，主席吳天海解釋，去年內地房地產市場非常疲弱，市況差，銷售額大跌，撥備是反映資產真實價格，在持貨貴、市場乏承接力時，九倉處理的方法是撥備，亦無需給予股東假象，希望未來內房市場回暖，不需要再進行撥備。

九龍倉全年基礎淨盈利按年跌92%、中港所有業務皆放緩【下一頁】

吳天海指，九倉有興趣在內地投地，但會先看清楚市場發展，雖然過去數月有很多政策支持內房，但樓市仍非常疲軟，民營內房財困亦影響市場氣氛及買家入市意慾。他強調，今年首2個月見到有少改善，大城市樓價及交投開始回穩，但九倉取態仍審慎。

觀察日韓近期調整入境政策後　會否吸走內地消費力

對於會否考慮收購財困民營內房或項目，吳天海坦言，內地有很多人聯絡九倉，但財困民企經營過的項目或有陷阱，故要非常小心，或不如政府推出的地皮般「乾淨」，因此寧願選擇投地。

去年九倉投資物業收入下跌11%，吳天海指，今年1月第三周開始已令內地零售市道回暖，近6至7周勢頭亦良好，但報復性消費能否持續，仍需要觀察日韓近期調整入境政策後，會否吸走內地的消費力。

相關文章：【海港城業績】九倉置業去年基礎淨盈利減少5%、末期息減至0.61元　海港城商場營業盈利增6%

相關文章：【九置1997】吳天海：不將浮息債務轉為定息債務　這是「蝕頭可能賺唔到尾的生意」

 

港股 九龍倉集團（00004） 內地物業 樓價 減值撥備 地產 零售 吳天海
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