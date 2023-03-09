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【數碼轉型】中小企數碼轉型遇3大挑戰　電子支付成疫後必需品

商業 19:37 2023/03/09

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隨著中港兩地通關、港府宣布再派消費劵，本地中小企需加緊腳步數碼轉型，迎合現時電子支付盛行的消費模式。香港電訊（HKT）商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，通關後中小企對網絡及數碼方案查詢增加3倍。惟中小企仍然面對3大數碼轉型痛點，包括1）資源及時間有限、2）缺乏IT支援，以及3）難以兼顧及應對範疇繁多的市場變化。

【打造品牌】鴻福堂拓年輕人市場　HFT Life注入港式文化

吳家隆解釋，不少本地中小企，尤其是零售業，雖已預視到通關會帶來大量商機，但在資金有限的情況下，大多都中小企老闆都會希望將資金投放在提升業務上，如何適得其所地運用資訊科技（IT）來增加業務，是他們現時「最頭痛但又最需要思考」的問題。

有別於大企業有獨立IT部門，他認為：

不少中小企老闆都要『一腳踢』，老闆可能亦要做IT工作，所以很多時都未必可以做得很多。

加上要應對不斷轉變的市場需求，中小企難以再投出資源和時間鑽研數碼轉型。

中小企對選用方案零概念

近日通關後，企業意識到更多急切的數碼轉型需求，吳家隆透露，當中最多中小企查詢如何選擇合適網絡及數碼方案。

因為很多中小企在進行數碼轉型時，都不知道自己需要甚麼方案。

另稱，雖然該企目前的方案大多都是現成方案，但仍已滿足大多中小企近9成的數碼轉型需要。

【復常機遇】爭取通關及後疫情機遇　SHOPLINE聯乘Flash Coffee搶OMO商機

【通關機遇】定位精品服務式辦公空間　全面通關後查詢量升逾倍

記者：殷凱怡

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