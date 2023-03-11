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【清酒新世界@iM網欄】秋田縣3款果酒 太平山．九

名人薈萃 09:00 2023/03/11

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很多酒藏會推出不同的梅酒，而小玉釀造為了推廣秋田縣的水果產業，特別推出了3款果酒，分別為柚子酒、桃酒和蘋果酒。春天已到，酒造當然也有推出各種季節限定的清酒，不過可惜的是並非四季都有生產。

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言歸正傳，今篇會逐一介紹小玉釀造出產的果酒，先分享太平山的柚子酒，柚子酒在2022年的米蘭清酒挑戰賽中獲得最佳設計獎，酒瓶相當值得收藏，看起來十分舒服，外觀就跟這款柚子酒一樣，能感受到甜美初戀的感覺。而且柚子酒的柚子味並不是韓國柚子蜜般甜，而是真柚子的酸味，可以冷藏後直接飲用，但若果覺得味道較濃烈，特別在炎熱的夏天建議可加入有氣水一同享用，相當消暑！

另外兩款果酒屬於同一個系列，名為「旅行」，桃酒和蘋果酒採用的水果都是秋田縣鹿角出産的。鹿角市盛產「北限の桃」，一般來說「北限」令人聯想到農作物種植的極限，但其實只是桃子的統稱，對於當地的農民來說是一個品牌，代表是日本最新產地而已。據說鹿角地區種植的桃子大約有20個品種，農場使用光學傳感器把桃子按顏色和大小分類，含糖量達10.5度甚至更高，以前看電視廣告所說的又甜又多汁相信就是這個意思了。飲用桃子酒能夠充分地感受到北限の桃的濃郁甜味和香氣，除了冷藏後或加有氣水飲用，還推薦加入牛奶飲用。若果認為桃酒偏甜，可以嘗試蘋果酒，雖然鹿角出產的蘋果甜度高達15度以上，但這款蘋果酒是以酸味為主，帶有輕微甜味，卻意想不到擁有完美的平衡！

    點擊圖片放大

小玉釀造為了推廣鹿角出産的水果，真的是花盡了心思，飲用其果酒便令大家在香港也能感受到有如旅遊的效果，有興趣不妨一試！

 

  • 小玉釀造株式會社
  • 地址：秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1
  • 電話：018-877-2100
  • 官網：https://www.kodamajozo.co.jp

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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