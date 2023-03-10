發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育 環球社會熱點 16:05 2023/03/10 分享： 分享： 全球發達國家的人口老化問題嚴重，日本首相岸田文雄幕僚森雅子本周更警告，如政府無法改善生育率，日本不止社會安全網及經濟受威脅，未來恐會「消失」。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 拜登擬升赤字削減目標 10年減23.5萬億 2023/03/09 拜登擬升赤字削減目標 10年減23.5萬億 歐盟擬反擊美國補貼 2030年4成綠色科技需為本地製 2023/03/08 歐盟擬反擊美國補貼 2030年4成綠色科技需為本地製 極端氣候料嚴重打擊德國 2050年損失或逾7.5萬億 2023/03/07 極端氣候料嚴重打擊德國 2050年損失或逾7.5萬億 法國第6次大罷工抗議延遲退休 陸空交通停擺 2023/03/07 法國第6次大罷工抗議延遲退休 陸空交通停擺 英國種子銷量急增 蔬菜荒帶動民眾種菜 2023/03/07 英國種子銷量急增 蔬菜荒帶動民眾種菜 你可能感興趣 拜登擬升赤字削減目標 10年減23.5萬億 15:35 2023/03/09 拜登擬升赤字削減目標 10年減23.5萬億 歐盟擬反擊美國補貼 2030年4成綠色科技需為本地製 14:26 2023/03/08 歐盟擬反擊美國補貼 2030年4成綠色科技需為本地製 極端氣候料嚴重打擊德國 2050年損失或逾7.5萬億 18:05 2023/03/07 極端氣候料嚴重打擊德國 2050年損失或逾7.5萬億 最新專欄文章 更多 科企濫收資料侵私隱 用戶要說不 2023/03/04 科企濫收資料侵私隱 用戶要說不 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 2023/03/03 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 俄烏戰事拖足一年 如何止戰？ 2023/02/25 俄烏戰事拖足一年 如何止戰？ 【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰 2023/02/24 【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰 AI影響職場負面 勢加劇貧富差距 2023/02/18 AI影響職場負面 勢加劇貧富差距 經濟 移民 生育 補貼 美國 日本 聯合國