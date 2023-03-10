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發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育

環球社會熱點 16:05 2023/03/10

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全球發達國家的人口老化問題嚴重，日本首相岸田文雄幕僚森雅子本周更警告，如政府無法改善生育率，日本不止社會安全網及經濟受威脅，未來恐會「消失」。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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