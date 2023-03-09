▲ 【港鐵66】港鐵金澤培：通關後本地鐵路客流量回復至疫情前90%、跨境服務恢復至50% 每年維護開支150億元

中港全面通關，港鐵 （00066） 行政總裁金澤培表示，自通關以來，本地鐵路客流量逐步好轉，已恢復至疫情前約90%，而包括羅湖、落馬洲及高鐵的跨境鐵路服務的客流量則回復至疫情前約50%，基本勢頭良好，而隨高鐵4月1日全線開通，相信勢頭會持續。

車站商店及商場客流量逐漸好轉

現時直通車仍在停運，金澤培稱，由於高鐵已覆蓋直通車的車站，現階段未有計劃重啟直通車。港鐵香港客運服務總監楊美珍補充，隨數個跨境口岸陸續重開，3月份客運量繼續上升，車站商店及商場客流量也逐漸好轉。

政府去年就港鐵票價調整機制檢討進行諮詢，預期將於2030年上半年完成。金澤培指，現行票價調整機制是最公開、客觀、透明及可預測的機制，過去3年行之有效，疫情期間凍結票價，當中1年更減價，而且港鐵財政仍然穩健，這主要得益於鐵路加物業模式，相反其他城市的鐵路項目在疫情期間，需要政府額外補貼。

每年會額外在資本性投資撥出100億元作鐵路維護

港鐵去年底發生兩宗事故，金澤培指，港鐵去年於去年12月已設立專家小組，已全面檢討公司的鐵路資產管理及維修保養制度，目標6個月內完成檢討工作。他續稱，港鐵非常重視鐵路營運及保護的投資，每年日常維修開支逾50億元，未來每年會額外在資本性投資撥出100億元，意味之後每年維修改善及提升資產投入逾150億元。

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編輯：陳韻妍