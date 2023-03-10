  • 22°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 10:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英超模自爆童年陰影 7歲起酗酒宿醉 曾考慮自殺

環球社會熱點 09:05 2023/03/10

分享：

分享：

英國超模Cara Delevingne早前曾被拍攝到在機場做出異常行為，精神健康惹起疑慮。Cara Delevingne近日經接受訪問自爆，童年已開始酗酒、罹患神經系統疾病等經歷。Cara Delevingne指，7歲時就經歷人生首次宿醉。

NBA湖人賀LBJ成得分王 贈超豪鑽石金鏈 【下一頁】

現年30歲的Cara Delevingne接受《Vogue》雜誌訪問，透露她7歲時首次宿醉的經歷。她指當時醒來後身穿伴娘禮服，躺在奶奶的臥室中，回憶起自己前一晚「猛灌」香檳。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Cara Delevingne亦透露，她在年僅10歲時就獲處方安眠藥，解決失眠問題，其後更被診斷出患有影響身體協調能力的運動障礙症（dyspraxia）。她曾嘗試音樂治療等一系列方法，但最終在15歲時精神崩潰，曾做過將頭撞到樹上撞暈自己等自殘行為，甚至曾經考慮自殺。

倫敦有機場改例 取消帶超過100毫升液體上機限制 【下一頁】

Cara Delevingne指自己在成長過程中見證悲劇，曾目睹母親Pandora對抗海洛因（heroin）成癮的經歷。她指母親甚至會搬離住所，識圖讓子女無法找到她。

Cara Delevingne在2012年成為時尚界寵兒，年僅20的她憑著其標誌性的美貌和古怪個性，成功吸引無數人關注。但她承認模特事業對她的身體及精神狀態都帶來負面影響，令她需要嘗試不同事情，指雖然已賺到錢，但依然非常不開心和孤獨。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【NBA】湖人賀LBJ成得分王 贈超豪鑽石金鏈
今日
【NBA】湖人賀LBJ成得分王 贈超豪鑽石金鏈
倫敦有機場改例 取消帶超過100毫升液體上機限制
2023/03/09
倫敦有機場改例 取消帶超過100毫升液體上機限制
蒙面青少年群闖紐約中餐廳打砸 華裔職員憂治安成疑（有片）
2023/03/09
蒙面青少年群闖紐約中餐廳打砸 華裔職員憂治安成疑（有片）
全球最老人瑞128歲離世 長壽秘訣靠兩樣食物
2023/03/09
全球最老人瑞128歲離世 長壽秘訣靠兩樣食物
前女友爆曾遭老虎活士性侵 起訴索償逾2.3億
2023/03/09
前女友爆曾遭老虎活士性侵 起訴索償逾2.3億

你可能感興趣

【NBA】湖人賀LBJ成得分王 贈超豪鑽石金鏈
今日 08:05
【NBA】湖人賀LBJ成得分王 贈超豪鑽石金鏈
倫敦有機場改例 取消帶超過100毫升液體上機限制
17:01 2023/03/09
倫敦有機場改例 取消帶超過100毫升液體上機限制
蒙面青少年群闖紐約中餐廳打砸 華裔職員憂治安成疑（有片）
15:29 2023/03/09
蒙面青少年群闖紐約中餐廳打砸 華裔職員憂治安成疑（有片）
網絡熱話 演員 治療 英國 安眠藥 時尚 自殺 酗酒

下一篇文章

【NBA】湖人賀LBJ成得分王 贈超豪鑽石金鏈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

全球最老人瑞128歲離世 長壽秘訣靠兩樣食物
全球最老人瑞128歲離世 長壽秘訣靠兩樣食物
【英國王室】哈里梅根幼女在美受洗 首用「公主」頭銜
【英國王室】哈里梅根幼女在美受洗 首用「公主」頭銜
戴安娜離婚後抗拒用Chanel 雙C標誌成心碎原因
戴安娜離婚後抗拒用Chanel 雙C標誌成心碎原因
Adidas終止與Kanye West合作 近百億Yeezy恐成「蟹貨」
Adidas終止與Kanye West合作 近百億Yeezy恐成「蟹貨」
Nike x Tiffany聯名波鞋供不應求 加推特別版925銀鞋盒
Nike x Tiffany聯名波鞋供不應求 加推特別版925銀鞋盒
【俄烏戰爭一周年】俄導彈轟烏致多地停電 古特雷斯望烏糧食續出口（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】俄導彈轟烏致多地停電 古特雷斯望烏糧食續出口（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款