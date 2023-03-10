英超模自爆童年陰影 7歲起酗酒宿醉 曾考慮自殺

英國超模Cara Delevingne早前曾被拍攝到在機場做出異常行為，精神健康惹起疑慮。Cara Delevingne近日經接受訪問自爆，童年已開始酗酒、罹患神經系統疾病等經歷。Cara Delevingne指，7歲時就經歷人生首次宿醉。

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現年30歲的Cara Delevingne接受《Vogue》雜誌訪問，透露她7歲時首次宿醉的經歷。她指當時醒來後身穿伴娘禮服，躺在奶奶的臥室中，回憶起自己前一晚「猛灌」香檳。

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Cara Delevingne亦透露，她在年僅10歲時就獲處方安眠藥，解決失眠問題，其後更被診斷出患有影響身體協調能力的運動障礙症（dyspraxia）。她曾嘗試音樂治療等一系列方法，但最終在15歲時精神崩潰，曾做過將頭撞到樹上撞暈自己等自殘行為，甚至曾經考慮自殺。

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Cara Delevingne指自己在成長過程中見證悲劇，曾目睹母親Pandora對抗海洛因（heroin）成癮的經歷。她指母親甚至會搬離住所，識圖讓子女無法找到她。

Cara Delevingne在2012年成為時尚界寵兒，年僅20的她憑著其標誌性的美貌和古怪個性，成功吸引無數人關注。但她承認模特事業對她的身體及精神狀態都帶來負面影響，令她需要嘗試不同事情，指雖然已賺到錢，但依然非常不開心和孤獨。

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責任編輯：李俊儀