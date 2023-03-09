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【金融科技】陳茂波：將允許金融機構訪問政府部門持有數據

宏觀解讀 21:11 2023/03/09

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【金融科技】陳茂波：將允許金融機構訪問政府部門持有數據

財政司司長陳茂波表示，政府未來將繼續完善科技金融基礎設施，如日後政府與商業數據進行數據交換，金融機構可以訪問政府部門持有數據，以便更好作信用評估。

陳茂波在出席一場人才峰會上表示，香港在金融科技發展及應用方面取得重大進展，例如轉數快、電子支付平台、電子錢包等廣泛應用。他指，金融科技正在改變商業模式，去年線上零售銷售額超340億元，按年增長21%，顯示金融科技生態充滿活力和多元化。

陳茂波：政府對創新持開放及包容態度

政府早前計劃撥出5,000萬推動第三代互聯網（Web3）發展，陳茂波表示，Web3可以為交易提供低成本、安全透明和有效的環境，政府對創新持開放及包容態度，因此正建立友善的創新環境，包括清晰持續、以及可預見的監管框架。

提及虛擬資產的監管，陳茂波稱，現時正研究穩定幣的監管，推動虛擬資產行業可持續發展，而虛擬資產服務供應商的發牌制度，將於今年6月正式運作。

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記者：伍鍵文

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