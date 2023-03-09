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【HSBC滙豐】滙豐擔任「粵港澳大灣區金融科技人才發展計劃」企業合作夥伴

Hot Talk 18:29 2023/03/09

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HSBC滙豐 （00005） 表示，非常榮幸擔任「粵港澳大灣區金融科技人才發展計劃」的企業合作夥伴。香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建今出席「大灣區金融科技人才高峰會」時表示，本港年青人對金融科技的興趣有增無減，並有志於粵港澳大灣區發展事業，亞洲是全球增長的引擎，本身已是機會處處，而大灣區是推動內地經濟增長的火車頭，未來幾年將帶領全國在金融、投資、科技及貿易的發展。

廖宜建稱，大灣區面積不足全國1%，但其經濟貢獻，卻佔全國經濟規模的11%。該行研究估計，至2030年，大灣區的經濟規模將達到4.6萬億美元（接近36萬億港元）。

他續指，「粵港澳大灣區金融科技人才發展計劃」吸引超過300位來自本地大學的大學生參與，他相信，將為本港人才庫注入更多新血，滙豐作為香港最大僱主之一，致力培養下一代，支持他們擁抱夢想、貢獻社區。

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【HSBC滙豐】廖宜建：數碼人民幣料有助放寬跨境結算規則　香港應抓住發展機會

編輯：胡學能

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