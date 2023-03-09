維港滙累售902伙　套現逾137億　周六發售2期117伙

信和置業執行董事田兆源表示，旗下合作新盤項目，西九龍維港滙於今年暫售89伙，套現約18.9億元，平均每伙單位成交價近兩千萬元，而售出單位涵蓋開放式至四房雙套戶型。項目前後累售902伙，套現逾137億元。

見近日市場氣氛不俗，發展商為維港滙II上載新一份銷售安排，於周六發售117伙，其中59伙以價單形式推出，部分單位原價加推，亦有部分單位定價輕微調整，折實呎價介乎23,017至30,943元，涵蓋開放式至三房戶型。另有58伙單位作招標出售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目工程進度良好，其中維港滙I已獲批入伙紙，料能於今年第二季交樓，將開放現樓示範單位開放預約參觀。

延伸閱讀【單位直擊】親人是講價高手 出馬與業主長途電話「隔空」講價 成功725萬購芊紅居三房戶【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機