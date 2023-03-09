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維港滙累售902伙　套現逾137億　周六發售2期117伙

股樓投資 18:45 2023/03/09

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信和置業執行董事田兆源表示，旗下合作新盤項目，西九龍維港滙於今年暫售89伙，套現約18.9億元，平均每伙單位成交價近兩千萬元，而售出單位涵蓋開放式至四房雙套戶型。項目前後累售902伙，套現逾137億元。

見近日市場氣氛不俗，發展商為維港滙II上載新一份銷售安排，於周六發售117伙，其中59伙以價單形式推出，部分單位原價加推，亦有部分單位定價輕微調整，折實呎價介乎23,017至30,943元，涵蓋開放式至三房戶型。另有58伙單位作招標出售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目工程進度良好，其中維港滙I已獲批入伙紙，料能於今年第二季交樓，將開放現樓示範單位開放預約參觀。

延伸閱讀【單位直擊】親人是講價高手 出馬與業主長途電話「隔空」講價 成功725萬購芊紅居三房戶【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

維港滙 維港滙II 信和 會德豐地產 私人屋苑 一手市場

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