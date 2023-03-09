NOVO LAND 2B期周日推售189伙　入場價約429.33萬起

新鴻基地產（00016）旗下屯門NOVO LAND 項目2B期於周三（3月8日）展開次輪銷售，推出四號價單中的171伙單位應市，即晚沽出165伙，其中一房及兩房單位全書售罄，尚餘少量三房單位。新地副董事總經理雷霆表示，項目推售氣勢如虹，首兩輪銷售套現逾30億元。見銷情理想，於次輪銷售當晚加推5號價單，涉189伙，並安排於周日（12日）再度開售。新價單單位折實平均呎價約14,170元，屬原價加價，料掀起另一個搶購熱潮。

新地代理總經理陳漢麟指出，新價單提供52伙一房單位、116伙兩房，以及21伙三房，其中17伙為特色戶型。價單單位折實價介乎429.33萬至948.17萬元，折實呎價由13,476至15,893元，當中112伙，即逾六成單位折實售價低於600萬元。發展商將於周六（11日）中午截票。

雷霆續指，集團旗下的屯門NOVO LAND 2A期項目及大埔白石角University Hill的準備工作都已經九九十十，推盤部署「分秒必爭」，兩盤均將於今年第二季内推售，更有機會於4月雙盤齊發。

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