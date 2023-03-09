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恒大許家印布力徑大宅被接管放售　已獲數十組買家查詢　約三成為國內客

股樓投資 18:06 2023/03/09

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陷入債務危機的中國恒大（3333）屢成市場焦點，其創辦人許家印或相關人士持有的山頂布力徑10B號大屋，據消息指早前被建行接管。及至近期，中原地產及世邦魏理仕已被委託為聯合獨家代理出售該大宅。據了解，物業目前市值約8.8億元，以實用面積約5,000平方呎計算，呎價約17.6萬元。

中原地產、世邦魏理仕表示，是次大宅將按現狀交吉出售，並計劃於3月下旬選定買家，至今已接獲數十組買家查詢，超過六成屬本地老牌家族及超級富豪，約三成為國內客。 

中原地產山頂及南區高級區域營業董事李卓雄說，中港通關後，市況回暖，豪宅成交活躍，而是次大宅位於罕有獨立地段，亦為傳統名門望族聚居地，備受市場關注。世邦魏理仕資本市場部主管甄浚岷說，由於中港兩地通關，經濟逐步復常，加上美國加息估計將近見頂，豪宅市場可看高一綫。 

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撰文 : 黃卓賢

山頂 恒大 世邦魏理仕 許家印 豪宅 中原地產

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