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格魯吉亞轉軚撤回爭議法案 大型示威未停止

環球社會熱點 18:00 2023/03/09

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格魯吉亞國會周二（7日）通過外國代理人法案，但民眾質疑法案旨在打壓異己，當地已連續2晚爆發大型示威。格魯吉亞執政夢想黨（Dream party）周四（9日）宣布將會無條件撤回法案，指需減少社會對立。

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在法案通過當晚，格魯吉亞就有數萬名示威者聚集在國會大廈外抗議，示威活動亦在周三（8日）晚上繼續，兩晚有民眾與警方發生衝突，最少142人被捕。部分示威者向警方投擲汽油彈、石頭及膠樽，而警方則使用催淚彈、閃光彈（stun grenade）及水炮車作驅散。

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反對黨Droa黨代表Giga Lemonjala表示，示威活動將會繼續，直至法案正式撤回及當局釋放所有被捕示威者。反對黨Georgia黨支持者Kakhaber Kemoklidze表示，當局轉軚是民眾過去48小時在極端憤怒情況下，造就的特殊結果。他指國內社會85%都非常歐化，法案直接破壞當地憲法。

外國代理人法案（foreign agents）要求，所有非政府機構每年若從海外獲得20%或以上資金，就必須註冊為「外國代理人」，否則面臨罰款。外界指法案與2012年俄羅斯通過的法例類似，後者已被用於打壓異見人士。但格魯吉亞則指，法案是參考1930年代通過的美國外國代理人法。

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格魯吉亞去年申請加入歐盟，有民眾憂慮法案或增加獲得候選國地位難度，是次示威中亦有民眾高舉歐盟旗幟。歐盟駐當地辦事處歡迎當局撤回法案，並鼓勵格魯吉亞以包容及具建設性方式，恢復爭取成為歐盟候選國改革。

《新華社》此前報道，格魯吉亞2003年爆發玫瑰革命，立場親西方的政府開啟加入歐盟及北約進程。美國總統拜登（Joe Biden）上台後，不斷煽動烏克蘭等國家加入北約，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）亦指北約大門永遠對烏格兩國敞開。但俄羅斯此前多次表明，拒絕接受北約繼續東擴。

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責任編輯：李俊儀

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