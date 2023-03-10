【業績｜物流股】京東物流低開逾2%　第4季收入增41%　經調整純利10億人幣

▲ 【業績｜物流股】京東物流第4季收入增41% 經調整純利10億人幣

京東系京東物流 （02618） 公布2022年第4季業績，期內營收430.08億元（人民幣，下同），按年增41.1%；純利3.53億元，按年減40.0%；經調整純利10.04億元，按年增19.2%。

京東物流周五（10日）低開2.6%，報13.64元。

全年埋單計，京東物流去年收入1374.02億元，按年增31.2%；虧損13.97億元，較2021年蝕158.41億元大幅收窄；經調整純利8.66億元，2021年同期蝕12.26億元。

京東物流上季一體化供應鏈客戶收入211.44億元，按年增4.0%，京東物流指，上季外部一體化供應鏈客戶數量按年增長1.3%至60,859名；相關單客戶平均收入（ARPC）按年增加6.3%至13.52萬元。

另外，上季其他客戶收入為218.64億元，按年增115.7%，主要是受惠快遞快運服務的業務量增加及德邦集團合併的增量。

京東物流稱，將繼續聚焦一體化供應鏈物流服務，進一步將供應鏈解決方案及物流服務融入企業生產、銷售到售後的全業務流程，更好地服務產業降本增效，提升消費者體驗的供應鏈效能。

截至2022年12月31日，京東物流經營著超過1,500個倉庫、超過1.8萬個配送站及網點，並僱用超過29萬名自有配送人員。

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編輯：李哲毅