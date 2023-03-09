港華智慧能源獲標普全球上調 ESG 評分 位列大中華區燃氣公用事業首位

港華智慧能源有限公司（「港華智慧能源」；股份代號「1083」）榮獲國際性的評級機構標普全球（S&P Global）上調環境、社會及管治（「ESG」）評分至 68 分，主要反映港華智慧能源在各項ESG範疇的表現進步顯著，包括如何把ESG理念融入企業發展策略、生物多樣性議題，以及氣候變化風險及危機管理方面和安全的實踐上表現出色。港華智慧能源現己躋身六大國際ESG評級，早前已分別獲 MSCI、 CDP、富時羅素、Sustainalytics 等提升評級及分數，顯示集團持續提升的 ESG表現廣受認可。

據標普全球的評級報告，港華智慧能源的ESG表現在多個範疇都有顯著進步，集團銳意把ESG理念融入業務發展策略當中，包括董事會架構、碳排放管理、供應鏈管理、職業安全及健康、資訊科技保安及員工發展等多個範疇。集團設有由董事會成員組成的ESG委員會，當中包含不同業務板塊的高級管理層，會共同釐定ESG相關指標，並定期檢視及評估成效。

除此以外，評級提升也反映了集團在生物多樣性議題及應對氣候變化風險及危機管理持續取得良好進展。集團連同母公司香港中華煤氣有限公 司（「香港中華煤氣」；股份代號「0003」）於去年 11 月發布《氣候相關及自然相關指導文件》，成為香港首家企業發布先行文件回應「自然相關財務揭露小組」（TNFD）框架，率先檢視及披露業務對生態及生物多樣性構成的影響，以及相關的風險及機遇。同時集團亦已按「氣候相關財務揭露工作組」（TCFD）的建議，披露氣候變化對公司的財務狀況帶來的潛在風險及機遇。集團亦因而在 CDP 的氣候變化方面取得「B」評級，顯示集團在這個領域的表現處於行業領先水平。

香港中華煤氣企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤表示：「我們樂見集團的ESG表現得到國際評級的認可，尤其是我們一直致力把ESG理念融入集團的發展策略之中，並在日常營運中貫徹實行。我們在這個範疇的努力得到標普全球的肯定，對集團來說是一大鼓舞。未來我們也會進一步針對ESG的風險及機遇完善業務發展策略，以達致可持續發展。」

展望未來，集團會繼續緊貼國際ESG報告框架的最新發展趨勢，進一步提升業務及風險管理表現，以加強投資者及持分者對集團的信心，踐行可持續發展的承諾。

(特約)