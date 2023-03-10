【電子消費券】陳茂波：4月16日先派3000元消費券、不可轉會　7月16日派2000元　「消費券不可變恒常計劃」

▲ 【電子消費券】陳茂波：4月16日先發放3000元消費券、不可轉會 7月16日發放餘下2000元

5000元電子消費券詳情出爐，財政司司長陳茂波指，將於4月16日向去年成功登記的市民發放電子消費券，由於想盡快將電子消費券發放到市民手上，因此政府會先通過去年消費券計劃的登記資料，不容許市民轉換儲值支付工具（即不可轉會），若原有的儲值帳戶出現問題或已失效，將會有方法在同一個支付工具更換帳戶號碼。陳茂波指，市民可於領取第二期消費券時轉會。

陳茂波指，每次政府派發消費券，動用的財政開支均不少，因此若將消費券當做恒常計劃並不可行，對於明年會否派發消費券，政府未來會審時度勢，考慮當時的經濟情況才決定。

數萬個儲值帳戶失效或被註銷 需重新登記

陳茂波估計，是次派發消費券，可提振香港經濟約0.6個百分點。對於政府為何不趕及復活節假期前發放消費券，陳茂波解釋，由於約有數萬個儲值帳戶已失效或被註銷，市民需於3月29日或之前進行重新登記，政府要再將新登記資料交付予儲值支付工具，故4月16日派發會較穩妥。

財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成預期，約有640萬名市民可於4月16日獲發3000元消費券，有效期至10月底。第二期消費券2000元將於7月16日派發，使用期限至明年1月底。不過，若以八達通收取消費券的市民，需於6月底前用完第一期3000元的消費券，才能獲得第二期2000元消費券。

長者可使用樂悠卡領取消費券

李文成稱，現時好多長者已有樂悠卡，樂悠卡持有人的原有八達通卡若仍然存在，他們仍然可以使用原有的八達通卡領取原有消費券。若長者想使用樂悠卡領取消費券，有4個渠道：（1）可致電悠卡；（2）可致電八達通；（3）可致電185000；（4）可到8間臨時服務中心辦理。

李文成指，政府將於3月11日至3月29日設立8間臨時服務中心，協助市民處理消費券帳戶事宜，也可致電185000取回登記帳號。他續稱，消費券將適用於本地零售、餐飲，不用政府收費、公共事業收費、個人支付或現金。

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對於要將消費券分開兩次派發的原因，陳茂波稱，參考昔日派發消費券的經驗，在發放消費券當月，對本港零售市道有一定力度的提振，而為減少對市民的不便，故決定維持分開兩次派發。

陳茂波：派發電子消費券有兩個目的

陳茂波稱，香港經濟去年負增長3.5%，零售負1%，即使經濟已步向復甦，但復甦力度需要穩固，所以今次電子消費券發放的金額合適，是次5000元規模是政府力所能到的範圍內支援市民及中小企。

陳茂波指，是次派發電子消費券有兩個目的，第一是支持經濟、鞏固復甦，第二是推動電子支付應用更廣泛應用。過去派發消費券，6大儲值工具商合共新增個人電子支付戶口超過1000萬，商戶新增戶口逾19萬。

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記者：伍鍵文