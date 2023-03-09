【經濟調查】大灣區旅客指標性調查報告 85%人以購物和觀光為主要目的 預計平均消費達36,400人民幣

隨著與內地通關，不少大灣區旅客準備再次來港消費，全球諮詢公司麥肯錫 （McKinsey & Company）在2月調查了1,155名來自大灣區，而且有興趣在未來12個月內訪港的內地旅客。結果顯示目前大部分旅客（85%）仍然以購物及觀光為主要目的，每位遊客平均消費力達36,400人民幣，但15%受訪者預計，未來3年會減少在港消費，轉到海南或澳門購買奢侈品，又或選擇代購。

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雖然研究結果顯示香港不同的企業應對大灣區遊客的回歸感到樂觀，但麥肯錫指出，隨著鄰近城市迅速趕上，香港可能會失去其作為購物、金融服務和醫療中心的優勢。 麥肯錫表示，企業需要提升服務質素，提供更好的數碼體驗，並與大灣區其他城市建立更緊密的聯繫，以繼續吸引大灣區消費者來港。

報告指出，香港吸引旅客的主要優勢在於產品方面，例如產品潮流、產品安全性和產品質素，而在服務質素和數碼體驗方面則相對較落後。大灣區受訪者在香港購物的三大原因分別為： 比內地有較新的潮流時尚（61%）、產品安全比內地較高（60%）和產品質素比內地較高（59%）。如果零售品牌在大灣區設有分店，對大灣區消費者的吸引力更是有加乘作用。

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除了購物外，亦有不少大灣區遊客計劃在下次訪港期間接受香港醫療保健服務，78%受訪者期望可以在香港尋求醫療服務，以填補中國內地未有提供的診療選擇。在眾多服務當中，身體檢查（52%）和疫苗接種（31%）最受歡迎，另外其他專業醫療服務如牙科、婦產科和眼科等，則分別有19%、18%以及14%消費者感表示感興趣。亦有23% 的大灣區女性計劃在接受醫學美容服務，當中以注射美容最受歡迎（79%）。

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撰文：鄭日棱