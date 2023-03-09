彭博：拜登促徵收最少25%富豪稅　另調高企業和有錢人所得稅

美國總統拜登（Joe Biden）將於當地時間周四公布新一份財政預算案。根據彭博報道，拜登將在預算案中提出一系列針對億萬富豪、富裕投資者和企業的加稅方案。

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彭博引述白宮官員透露，拜登將向國會提出要求，對億萬富翁徵收最低25%稅項，又計劃還將投資的資本利得稅，由20%提高至39.6%，並調高對公司和美國有錢人的所得稅。

拜登提議美國最富有的0.01%的人至少繳納25%的稅項。另外，又向年收入達40萬美元的美國人的最高稅率，由37%加至39.6%，扭轉特朗普（Donald Trump）在任時的一項減稅政策，而收入低於該數額的人的稅款將維持不變。另外，又要求賺取100萬美元的投資者，為其長期投資支付39.6%稅率，目前這些投資的稅率為20%。

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報道指出，是次預算案很可能是拜登「重建美好未來方案（Build Back Better Plan）」的翻版，惟現時在共和黨人現在掌控眾議院的情況下，在國會通過的可能性很小。當初民主黨人控制國會兩院時，拜登尚且無法通過類似加稅措施，並退而求其次，把立法重點置於能源和醫療政策，即所謂「降低通脹法」。

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