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【大行看法】富蘭克林鄧普頓估美國今年再加息3次　看好投資級別債及美債

股市 17:06 2023/03/09

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【大行看法】富蘭克林鄧普頓估美國今年再加息3次　看好投資級別債及美債

聯儲局主席鮑威爾在議息前暗示加息可能更大，利率或更高，富蘭克林鄧普頓入息投資投資總監Ed Perks表示，該行基本情況預期美國加息3次，每次25點子，但估計利率將處於高位更長的時間，2024年潛在減息力度亦會更少。

聯儲局本月議息重點為對終端利率及經濟的最新預測。Ed Perks指，預期不確定性為市場帶來挑戰，現時核心PCE相對具黏性，就業市場放緩有限。儲局或須加大加息，變相推升債息，為固定收益帶來投資機會。該行看好投資級別債券及美國國債，即使經濟衰退較預期嚴重，也可為投資者提供不少下行保障。

憂慮企業盈利前景

相反，利率更高不利股票市場。Ed Perks指，現時雖然對企業估值擔憂減少，但卻更為憂慮企業盈利前景，對價格升值帶來風險，故該行偏好高息股票。

對於儲局通脹2%目標會否有變，他指，儲局一直強調通脹會在平均水平一段時間，估計到了今年夏季至秋季，儲局官員將爭辯可接受的通脹水平，不排除可能是2.5%至3%。

留意中國股市升過頭

對於亞洲市場，富蘭克林鄧普頓投資解決方案團隊基金經理周文輝指，此前中國股市首階段反彈有如亞洲其他發達市場，在經濟復甦推動下，股市勢會出現「升過頭」的情況。

另外，周文輝指，亞洲地區對美國加息敏感度較低，由於通脹的影響較細，預期亞洲的加息周期將完結，為當地固定收益市場提供機會。

國務院日前宣布一系列的金融機構改革方案。周文輝表示，今次中央舉措有助市場長綫而言更平穩，例如債務方面更具透明度，故改革有助更容易解讀中國金融環境最新狀況，有利中國經濟及投資前景。

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記者：袁諾曦

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