  • 23°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有故事的人@iM網欄】帥哥上司 一人前の戀

名人薈萃 18:58 2023/03/09

分享：

分享：

周五晚，上環，日式小居酒屋內。
程小梓咕嘟咕嘟喝了一大口Asahi，豪氣的放下酒杯：吁！爽！
Asahi    那麼好喝，難怪她喜歡的方楠總是只點Asahi。
金黃色的啤酒，冰涼中帶著啤酒花微微的苦澀。
這苦澀，像極她那份漫溢的柔情，卻要用刻板的專業工作態度，死死地密蓋住，苦苦的往心坎底去埋。

同場加映：【青姐話】美市開門四件事  港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

程小梓揩了揩嘴邊柔軟綿密天鵝絨般的啤酒泡沫。
喜歡？又怎樣？
方楠是她的直屬上司，她兩年前就開始暗地裏喜歡這位上司。
喜歡他什麼？程小梓被閨蜜不知問過多少次，她的回應都是一樣：
方楠這人啊⋯⋯帥！成熟、腦筋動得超快、最重要的，還是⋯⋯帥，很帥！
那妳怎麼不倒追他？
這位帥哥上司，是完全的「一人經濟」和「兩步社交圈」支持者。
除了部門領導特別要求之外，他基本不參與應酬活動，平日大夥兒去吃午飯，或下班後的happy hour，一律不去！
三年前程小梓上班的第一天，還是隔座小楊帶她出去吃午餐，回來再跟方楠報銷。
小楊說，方楠是公認的「孤獨的美食家」。
同事經常在很潮的餐廳內碰見他，但每每都只是一個人。
而他啊，就是像沒看到你似的，從沒打過招呼。
久而久之，大家就習慣了，大家公認的一句話：看見，也是看不見唄！
程小梓直覺認為，這就是帥哥們的特權！

程小梓還發現，這愈看愈帥的直屬上司，總能不經意的跟任何人保持一個固定的距離—— 2步，就是2步之距！
這稍有分寸感的距離，減少直接身體接觸，卻又能夠作友好交談，讓同事彼此感到間親密的氣息。
按程小梓過去三年的觀察，只有極少數人能進入這個「方楠2步圈」，而這些人絕對只是部門領導，讚賞他的工作表現時鼓勵性的走近，拍拍他的肩。
作為方楠唯一的直接下屬，程小梓完全沒有「優待」，只好乖乖的守在2步之外。

程小梓對方楠的喜歡，跟大部分公司裏的女單身狗一樣。
先是犯花痴，再來是衷心的讚嘆他工作的高效、判斷的精準。
然後程小梓在一年後的某一天，當方楠如常的指導她工作出錯的地方時，邱比特小小的粉紅箭，嗖！她穩穩的接住了這個crush。

程小梓只是稍稍抬頭看了看方楠，辦公室的燈光彷彿全聚焦在他身上，他秒速變成所有光源的中心。
那一眼，讓程小梓的心澎拜的衝擊了一下，腦袋剎那間一片茫白，然後冒出無名的心虛。
她別過眼，望向桌邊。
「聽懂了嗎？」方楠的話，從兩步外飄過來。「在看甚麼？」他的聲音微慍。
程小梓把頭壓得更低，努力控制住心頭莫名的衝擊剩下來的餘波，震盪着她少女的心。

在這之後，程小梓對方楠的花癡變了味。
變成份強烈的好奇，對方楠的一切都特別好奇。
而好奇的副產品，就是特別的留意這個人。
她開始每天偷看方楠上班的服式，他在茶水間泡甚麼茶，哪種口味的咖啡、講電話時的語調、口頭禪、小動作、甚至他敲打鍵盤力度的輕重、頻率，都逃不過她的火眼金晴，竊聽神功。

然後，方楠在一個平常的早上，告訴程小梓：「我已經呈辭，下個月就離開公司。但妳的工作不會有變⋯⋯」
方楠之後的話，程小梓沒聽清。
她沒法看進方楠的眼睛，也不讓他看出她眼裏的不捨和落寞。

上環這家日式小居酒屋是方楠下班經常來的小店。
程小梓一次在街上巧遇方楠，賊賊的跟在後，才發現這店，之後再「發現」方楠經常來捧場。
今天她提早下班，在居酒屋門外等了好一會兒，成為今晚第一個客人。
她要在方楠喜歡的居酒屋，成熟理智地為自己兩年的苦苦單戀，道別！

但這該死的小日式居酒屋，竟然播爆紅的《點燃我，温暖你》電視劇的《輕红》。
陈學燃微微沙啞的幽怨音腔：
      遺憾嗎 忘了吧
     擦乾眼淚送走離開的他

這不是催淚是甚麼？
程小梓忍不住，哭了。
她需要緩一緩，才回家。

面前出現一修長的手，遞出印有花紋的tempo紙巾，熟悉的聲音：「哭甚麼？」
是方楠。
他甚麼時候也來了？
他跟程小梓笑一笑，說：「妳就沒想過，我為甚麼呈辭 ？」

他再説：「我不搞辦公室戀情。」

 

同場加映：【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

作者_寡言（梁偉英）簡介：
簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

更多有故事的人@寡言（梁偉英）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 有故事的人

最新專欄文章 更多

【有故事的人@iM網欄】 說不出的尷尬 對面的女（男）孩看過來
2022/10/13
【有故事的人@iM網欄】 說不出的尷尬 對面的女（男）孩看過來
【有故事的人@iM網欄】「義」靈凡仙 拜四角
2022/09/01
【有故事的人@iM網欄】「義」靈凡仙 拜四角
【有故事的人@iM網欄】想留一天與你喘息 再見我的世一
2022/06/23
【有故事的人@iM網欄】想留一天與你喘息 再見我的世一
【有故事的人@iM網欄】「立Flag」 BFF 系列 x 都市「義」靈
2022/04/15
【有故事的人@iM網欄】「立Flag」 BFF 系列 x 都市「義」靈
【有故事的人@iM網欄】結一段塵緣 一棵開花的樹
2022/03/03
【有故事的人@iM網欄】結一段塵緣 一棵開花的樹
餐廳 正能量 職場文化 愛情

下一篇文章

維港滙累售902伙　套現逾137億　周六發售2期117伙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

逾1.8萬骨灰龕位本月20日接受申請 設於粉嶺和合石東區哥連臣角 4月17日截止
逾1.8萬骨灰龕位本月20日接受申請 設於粉嶺和合石東區哥連臣角 4月17日截止
滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股
滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
油價震蕩收跌 美國原油庫存達最高水平 增加下行壓力
油價震蕩收跌 美國原油庫存達最高水平 增加下行壓力
【38婦女節】逾7成受訪者不考慮生育 設全薪產假及增侍產假係咪有幫助? 網民 :工作壓力大 身體差又點生?
【38婦女節】逾7成受訪者不考慮生育 設全薪產假及增侍產假係咪有幫助? 網民 :工作壓力大 身體差又點生?
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款