【有故事的人@iM網欄】帥哥上司 一人前の戀

周五晚，上環，日式小居酒屋內。

程小梓咕嘟咕嘟喝了一大口Asahi，豪氣的放下酒杯：吁！爽！

Asahi 那麼好喝，難怪她喜歡的方楠總是只點Asahi。

金黃色的啤酒，冰涼中帶著啤酒花微微的苦澀。

這苦澀，像極她那份漫溢的柔情，卻要用刻板的專業工作態度，死死地密蓋住，苦苦的往心坎底去埋。

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程小梓揩了揩嘴邊柔軟綿密天鵝絨般的啤酒泡沫。

喜歡？又怎樣？

方楠是她的直屬上司，她兩年前就開始暗地裏喜歡這位上司。

喜歡他什麼？程小梓被閨蜜不知問過多少次，她的回應都是一樣：

方楠這人啊⋯⋯帥！成熟、腦筋動得超快、最重要的，還是⋯⋯帥，很帥！

那妳怎麼不倒追他？

這位帥哥上司，是完全的「一人經濟」和「兩步社交圈」支持者。

除了部門領導特別要求之外，他基本不參與應酬活動，平日大夥兒去吃午飯，或下班後的happy hour，一律不去！

三年前程小梓上班的第一天，還是隔座小楊帶她出去吃午餐，回來再跟方楠報銷。

小楊說，方楠是公認的「孤獨的美食家」。

同事經常在很潮的餐廳內碰見他，但每每都只是一個人。

而他啊，就是像沒看到你似的，從沒打過招呼。

久而久之，大家就習慣了，大家公認的一句話：看見，也是看不見唄！

程小梓直覺認為，這就是帥哥們的特權！

程小梓還發現，這愈看愈帥的直屬上司，總能不經意的跟任何人保持一個固定的距離—— 2步，就是2步之距！

這稍有分寸感的距離，減少直接身體接觸，卻又能夠作友好交談，讓同事彼此感到間親密的氣息。

按程小梓過去三年的觀察，只有極少數人能進入這個「方楠2步圈」，而這些人絕對只是部門領導，讚賞他的工作表現時鼓勵性的走近，拍拍他的肩。

作為方楠唯一的直接下屬，程小梓完全沒有「優待」，只好乖乖的守在2步之外。

程小梓對方楠的喜歡，跟大部分公司裏的女單身狗一樣。

先是犯花痴，再來是衷心的讚嘆他工作的高效、判斷的精準。

然後程小梓在一年後的某一天，當方楠如常的指導她工作出錯的地方時，邱比特小小的粉紅箭，嗖！她穩穩的接住了這個crush。

程小梓只是稍稍抬頭看了看方楠，辦公室的燈光彷彿全聚焦在他身上，他秒速變成所有光源的中心。

那一眼，讓程小梓的心澎拜的衝擊了一下，腦袋剎那間一片茫白，然後冒出無名的心虛。

她別過眼，望向桌邊。

「聽懂了嗎？」方楠的話，從兩步外飄過來。「在看甚麼？」他的聲音微慍。

程小梓把頭壓得更低，努力控制住心頭莫名的衝擊剩下來的餘波，震盪着她少女的心。

在這之後，程小梓對方楠的花癡變了味。

變成份強烈的好奇，對方楠的一切都特別好奇。

而好奇的副產品，就是特別的留意這個人。

她開始每天偷看方楠上班的服式，他在茶水間泡甚麼茶，哪種口味的咖啡、講電話時的語調、口頭禪、小動作、甚至他敲打鍵盤力度的輕重、頻率，都逃不過她的火眼金晴，竊聽神功。

然後，方楠在一個平常的早上，告訴程小梓：「我已經呈辭，下個月就離開公司。但妳的工作不會有變⋯⋯」

方楠之後的話，程小梓沒聽清。

她沒法看進方楠的眼睛，也不讓他看出她眼裏的不捨和落寞。

上環這家日式小居酒屋是方楠下班經常來的小店。

程小梓一次在街上巧遇方楠，賊賊的跟在後，才發現這店，之後再「發現」方楠經常來捧場。

今天她提早下班，在居酒屋門外等了好一會兒，成為今晚第一個客人。

她要在方楠喜歡的居酒屋，成熟理智地為自己兩年的苦苦單戀，道別！

但這該死的小日式居酒屋，竟然播爆紅的《點燃我，温暖你》電視劇的《輕红》。

陈學燃微微沙啞的幽怨音腔：

遺憾嗎 忘了吧

擦乾眼淚送走離開的他

這不是催淚是甚麼？

程小梓忍不住，哭了。

她需要緩一緩，才回家。

面前出現一修長的手，遞出印有花紋的tempo紙巾，熟悉的聲音：「哭甚麼？」

是方楠。

他甚麼時候也來了？

他跟程小梓笑一笑，說：「妳就沒想過，我為甚麼呈辭 ？」

他再説：「我不搞辦公室戀情。」

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作者_寡言（梁偉英）簡介：

簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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