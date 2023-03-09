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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】NB謝覺偉葉雅傑雙雙跑出佳績 成東京馬大阪馬最快港人前列

名人薈萃 17:54 2023/03/09

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大阪馬拉松及東京馬拉松於剛過去兩個星期日完美落幕，在舒適乾爽的天氣下，多名香港跑手都跑出亮麗成績，不少更成功PB及sub 3，實在可喜可賀。New Balance香港運動員葉雅傑（葉Sir）和謝覺偉（阿歹），同時穿著NB旗艦賽鞋 FuelCell SuperComp Elite v3跑出佳績，當中葉Sir 以2:33:29成績成為大阪馬拉松最快港人，而阿歹更造出sub 230時間，以2:29:20完成時間成為東京馬拉松第二快港人。

問到阿歹心情，他對於sub230很開心，因為覺得這個目標很遙遠，沒有想過這一日那麼快來臨，多謝自己的堅持，會繼續努力。對於今次東京馬最大的挑戰，是賽前兩星期他在訓練時拉傷肌肉，所以休息數天沒有跑步，甚至擔心未能跑到，幸好賽前康復得來。至於另一大挑戰，就是比賽後半程需要靠意志跑回終點，因為力氣已盡。

雖然阿歹表示力氣已盡，但仍在東京馬途中擺出輕鬆姿勢影相，實在專業。（圖片來源：@yanagi.rio）

另外阿歹最想分享的是在這個比賽前後，多謝「兩位朋友」每天照顧他這個「麻煩友」，衷心多謝他們沿途高低伴隨，另外亦感謝NB的幫助及信任。今次阿歹穿上FuelCell SuperComp Elite v3，他坦言令自己有很大進步，繼香港渣打馬拉松創下2小時35分PB後（之前PB為2021年渣馬2小時39分），兩星期後東京馬再PB 6分鐘，用時間證明一切最好不過。

同是無名跑會及頑張跑會教練的阿歹，在東京馬拉松完賽後不忘拿起兩跑會旗幟合照。（圖片來源：@yanagi.rio）

未來賽事方面，阿歹表示暫時未有，不過會好好準備自己，不會等有比賽才去練習，跑步目標就是跑出自己人生：「不要去羨慕其他人有幾快，因為大家付出的代價都不同，所以我信念不會變，都係做自己跑自己！」

至於參加大阪馬拉松的葉Sir，他說超過4年沒有參與馬拉松賽事，今次純粹想去旅行而報全馬玩玩，基本上沒有特別訓練，最低目標是想做到個人最佳時間。對於今次做出理想成績，較自己舊PB快了10分鐘，他說可能這幾年訓練累積里數，所以比之前快，因為疫情很久沒去旅行，感覺特別，完成馬拉松賽事亦很滿足。葉Sir第一次穿上碳板鞋跑全馬，就是今次穿上FuelCell SuperComp Elite v3，他說感覺很好，推進力很強，最重要是助他跑出個人最佳時間，未來目標是繼續享受每一個賽事，「疫情過後陸續有很多比賽，只要我仍可以跑，都會繼續參與！」

沒有為全馬特別訓練的葉Sir，在大阪馬跑出快自己PB 10分鐘的佳績。（圖片來源：葉Sir）

除了FuelCell SuperComp Elite v3跑鞋之外，NB透過分析最快中長距離跑手的數據研發全新競賽跑鞋 FuelCell 5280 v2。FuelCell 5280 v2 秉承輕薄 FuelCell 泡綿搭載碳纖板的中底，直接將跑手的著地能量轉化為推進動力，令每步加倍快速敏捷。配合優化後更貼腳穩定的的鞋面設計，協助跑者在比賽場上發揮得更淋漓盡致，爭分奪秒刷新佳績。FuelCell 5280 v2同時符合現時 800 米或以上田徑場地賽事鞋底不能超過 25mm 的要求，能夠兼用於公路及場地比賽，運動場的田徑比賽及10公里公路賽事就最為適合。

約136g重的FuelCell 5280 v2 擁有超乎想像的羽般輕量，鞋面採用工學網面，配合最新鞋舌設計，以及經改良減低與皮膚摩擦的鞋跟，令穿著更加包腳舒適。

作為 NB 最新頂尖中距離賽鞋，FuelCell 5280 v2 協助精英跑手在賽事中創造佳績。其中，擁有多項日本女子中距離的記録保持者兼2020東京奧運1500 公尺及 5000 公尺的日本代表、NB 運動員田中希實便於今年2月穿著 FuelCell 5280 v2 刷新了室內3000米及1英哩賽事的日本紀錄。葉Sir早前亦穿上 FuelCell 5280 v2 贏得第25屆渣打香港馬拉松10公里男子全場亞軍，足見這雙賽鞋的卓越功能。

上月田中希實穿著 FuelCell 5280 v2 刷新室內3000米及1英哩賽事的日本紀錄。

葉Sir穿上 FuelCell 5280 v2 贏得上月渣打香港馬拉松10公里男子全場亞軍，他表示在比賽當天微雨的東區走廊上，5280 v2仍有出色咬地表現，鞋較包腳亦大大提升穩定性，更適合亞洲跑手。

早前小弟穿上FuelCell 5280 v2參與NBRC跑班的速度課，跑25個200米，完全感受到這雙鞋的FuelCell 泡綿搭載碳纖板中底較v1鞋底更為舒適，更能跑出理想速度，近幾個月田總正舉辦田徑系列賽比賽，FuelCell 5280 v2實在是有關跑賽的首選。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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