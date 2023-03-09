【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】NB謝覺偉葉雅傑雙雙跑出佳績 成東京馬大阪馬最快港人前列

大阪馬拉松及東京馬拉松於剛過去兩個星期日完美落幕，在舒適乾爽的天氣下，多名香港跑手都跑出亮麗成績，不少更成功PB及sub 3，實在可喜可賀。New Balance香港運動員葉雅傑（葉Sir）和謝覺偉（阿歹），同時穿著NB旗艦賽鞋 FuelCell SuperComp Elite v3跑出佳績，當中葉Sir 以2:33:29成績成為大阪馬拉松最快港人，而阿歹更造出sub 230時間，以2:29:20完成時間成為東京馬拉松第二快港人。

問到阿歹心情，他對於sub230很開心，因為覺得這個目標很遙遠，沒有想過這一日那麼快來臨，多謝自己的堅持，會繼續努力。對於今次東京馬最大的挑戰，是賽前兩星期他在訓練時拉傷肌肉，所以休息數天沒有跑步，甚至擔心未能跑到，幸好賽前康復得來。至於另一大挑戰，就是比賽後半程需要靠意志跑回終點，因為力氣已盡。

▲ 雖然阿歹表示力氣已盡，但仍在東京馬途中擺出輕鬆姿勢影相，實在專業。（圖片來源：@yanagi.rio）

另外阿歹最想分享的是在這個比賽前後，多謝「兩位朋友」每天照顧他這個「麻煩友」，衷心多謝他們沿途高低伴隨，另外亦感謝NB的幫助及信任。今次阿歹穿上FuelCell SuperComp Elite v3，他坦言令自己有很大進步，繼香港渣打馬拉松創下2小時35分PB後（之前PB為2021年渣馬2小時39分），兩星期後東京馬再PB 6分鐘，用時間證明一切最好不過。

▲ 同是無名跑會及頑張跑會教練的阿歹，在東京馬拉松完賽後不忘拿起兩跑會旗幟合照。（圖片來源：@yanagi.rio）

未來賽事方面，阿歹表示暫時未有，不過會好好準備自己，不會等有比賽才去練習，跑步目標就是跑出自己人生：「不要去羨慕其他人有幾快，因為大家付出的代價都不同，所以我信念不會變，都係做自己跑自己！」

至於參加大阪馬拉松的葉Sir，他說超過4年沒有參與馬拉松賽事，今次純粹想去旅行而報全馬玩玩，基本上沒有特別訓練，最低目標是想做到個人最佳時間。對於今次做出理想成績，較自己舊PB快了10分鐘，他說可能這幾年訓練累積里數，所以比之前快，因為疫情很久沒去旅行，感覺特別，完成馬拉松賽事亦很滿足。葉Sir第一次穿上碳板鞋跑全馬，就是今次穿上FuelCell SuperComp Elite v3，他說感覺很好，推進力很強，最重要是助他跑出個人最佳時間，未來目標是繼續享受每一個賽事，「疫情過後陸續有很多比賽，只要我仍可以跑，都會繼續參與！」

▲ 沒有為全馬特別訓練的葉Sir，在大阪馬跑出快自己PB 10分鐘的佳績。（圖片來源：葉Sir）

除了FuelCell SuperComp Elite v3跑鞋之外，NB透過分析最快中長距離跑手的數據研發全新競賽跑鞋 FuelCell 5280 v2。FuelCell 5280 v2 秉承輕薄 FuelCell 泡綿搭載碳纖板的中底，直接將跑手的著地能量轉化為推進動力，令每步加倍快速敏捷。配合優化後更貼腳穩定的的鞋面設計，協助跑者在比賽場上發揮得更淋漓盡致，爭分奪秒刷新佳績。FuelCell 5280 v2同時符合現時 800 米或以上田徑場地賽事鞋底不能超過 25mm 的要求，能夠兼用於公路及場地比賽，運動場的田徑比賽及10公里公路賽事就最為適合。

▲ 約136g重的FuelCell 5280 v2 擁有超乎想像的羽般輕量，鞋面採用工學網面，配合最新鞋舌設計，以及經改良減低與皮膚摩擦的鞋跟，令穿著更加包腳舒適。

作為 NB 最新頂尖中距離賽鞋，FuelCell 5280 v2 協助精英跑手在賽事中創造佳績。其中，擁有多項日本女子中距離的記録保持者兼2020東京奧運1500 公尺及 5000 公尺的日本代表、NB 運動員田中希實便於今年2月穿著 FuelCell 5280 v2 刷新了室內3000米及1英哩賽事的日本紀錄。葉Sir早前亦穿上 FuelCell 5280 v2 贏得第25屆渣打香港馬拉松10公里男子全場亞軍，足見這雙賽鞋的卓越功能。

▲ 上月田中希實穿著 FuelCell 5280 v2 刷新室內3000米及1英哩賽事的日本紀錄。

▲ 葉Sir穿上 FuelCell 5280 v2 贏得上月渣打香港馬拉松10公里男子全場亞軍，他表示在比賽當天微雨的東區走廊上，5280 v2仍有出色咬地表現，鞋較包腳亦大大提升穩定性，更適合亞洲跑手。

早前小弟穿上FuelCell 5280 v2參與NBRC跑班的速度課，跑25個200米，完全感受到這雙鞋的FuelCell 泡綿搭載碳纖板中底較v1鞋底更為舒適，更能跑出理想速度，近幾個月田總正舉辦田徑系列賽比賽，FuelCell 5280 v2實在是有關跑賽的首選。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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