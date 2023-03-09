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倫敦有機場改例 取消帶超過100毫升液體上機限制

環球社會熱點 17:01 2023/03/09

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英國自2006年起限制旅客帶容量超過100毫升的液體上機，但倫敦城市機場因電腦斷層掃描(CT)技術改善，決定更改機場安檢規定，及容許旅客帶最多兩升液體上機。

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新冠疫情影響下機場人手短缺，各地機場不時出現行李堆積成山甚至旅客遺失行李的想象，而安檢CT程序被指加劇機場亂況。

倫敦城市機場成為英國首個放寬帶液體上機限制的機場，料於本月底開始實施。

機場將用到與醫院相似的掃描技術，容許職員以三維（3D）方式清楚觀察到旅客手提行李内的物品。

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旅客日後於倫敦城市機場，無需單獨將護膚品及化妝品放入透明膠袋，亦不需從行李取出手提電腦單獨展示給安檢人員。

機場負責人指新安排可減少旅客不便，同時節省安檢排隊時間。

英國政府去年12月宣布，到了2024年6月將全面放寬旅客攜帶液體上機的限制。至於英國其餘主要機場，將陸續於未來數月内推出同類措施。

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責任編輯：鄭錦玲

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