【詐騙陷阱】Visa發佈最新詐騙報告 消費者易受「中獎」、「免費贈品」等用語迷惑

不法份子的數碼騙局手法層出不窮，根據香港電腦保安事故協調中心的數據，2022年第四季度一共記錄了16,000多宗本地網絡保安事故，超過13,000宗事件與釣魚攻擊有關，季度同比增長了90%。Visa今天發佈最新環球研究報告《詐騙特徵：欺詐語言（Fraudulese: The Language of Fraud）》，當中顯示儘管有近半數消費者對於自己識別詐騙的能力充滿信心，但全球仍有73%受訪者容易忽略數碼通訊中的可疑信號。

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Visa 在全球 18 個市場包括香港，向共 6,000 名成年人進行的調查，發現不法份子似乎利用消費者對詐騙手法的認知與實際行動之間的落差乘機進行詐騙。該報告指出，消費者普遍認為自己對詐騙訊息有足夠的警覺，相比起自己，有90%人傾向擔心朋友或家人不慎遇到潛在詐騙情況，包括收到要求驗證帳戶的電子郵件或短訊、銀行帳戶透支查問，及網上購物網站有關贏得禮品卡或產品的通知。

此外，調查亦發現，最容易詐騙得逞的標題瞄準讓消費者感到興奮的事情，通常包含「中獎」、「獨家優惠」或「免費贈品」等關鍵字眼。在香港，消費者表示往往最容易被「獨家優惠」吸引，其次是「點擊此處」和「限時優惠」。同時報告亦發現有超過八成（81%）受訪者僅以犯罪份子能輕易偽造的細節來辨別資訊真偽，其中將注意力投放於公司名稱與標誌的人佔超過四成（46%），只有6成受訪者會確認資訊是否來自可靠的電子郵件地址，不到一半消費者（47%）會檢查電子郵件是否有錯字。

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Visa香港及澳門區風險主管麥佰風 (Pavan Kumar Muttireddy) 表示：「在數碼優先的時代，理解詐騙語言陷阱變得越來越重要。騙徒的詐騙語言及手法越來越層出不窮，任何人都有可能遭受其害。了解詐騙語言的特性有助預防全球罪案發生，而教育消費者識別詐騙語言也是我們保護消費者的重要一環。」

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撰文：鄭日棱